Duo Kunigund tritt mit Liedern von Dieter Wiesmann in Kradolf auf

Kradolf Aufgefrischte Kindheitserinnerungen: Das Duo Kunigund präsentiert Lieder des Liedermachers Dieter Wiesmann Am Freitag gastierte das Duo Kunigund, dem die Musiker Christine Forster und Daniel Steger angehören, im Kirchenzentrum Steinacker in Kradolf und präsentierte Lieder von Dieter Wiesmann. Monika Wick 16.01.2022, 15.00 Uhr

Das musikalische Duo Kunigund, Christine Forster und Daniel Steger, mit der gleichnamigen Schreibmaschine. Bild: Monika Wick

Kunigund ist eine alte, schwarze Schreibmaschine. In einem Lied des Schaffhauser Liedermachers Dieter Wiesmann wird ihr attestiert, dass sie «trotz ihrem Alter gäng zwäg und geischtig frisch» ist. Am Freitagabend stand Kunigund in Kradolf auf der Bühne im Kirchenzentrum Steinacker und bildete den Mittelpunkt des Konzerts von Christine Forster und Daniel Steger. Der Schreibmaschine zu Ehren nennen sich die beiden Musiker, die auf Einladung des Kulturvereins Steinacker im Kirchenzentrum gastieren, auch Duo Kunigund.