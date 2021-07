Kradolf: Gemeinschaftsgarten von Madeleine Haller lief gut an

Kradolf Alpakamist lässt das Gemüse spriessen Ende Winter suchten Madeleine Haller und André Stehlé Interessierte, die auf ihrem Grundstück einen Biogemüse-Gemeinschaftsgarten betreiben wollen. Das Projekt ist gut angelaufen. Hannelore Bruderer 19.07.2021, 16.30 Uhr

Nicole Maier und Madeleine Haller freuen sich über das spriessende Gemüse. Bild: Hannelore Bruderer

Am Horizont künden dunkle Wolken die nächsten Regenschauer an. Es ist der Tag im Monat, an dem sich alle Mitglieder des Biogemüse-Gemeinschaftsgartens in der Unterau treffen. Es sind zwei Familien, eine mit drei, die andere mit vier Kindern sowie eine Einzelperson und ein Ehepaar, die beim Gartenprojekt mitmachen.