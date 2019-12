«Kostet zu viel – nützt zu wenig!» Komitee kämpft gegen den Weinfelder Stadtbus Im überparteilichen Komitee ist die Hälfte aller Stadtparlamentarier vertreten. Sie wollen der Bevölkerung ein Nein zur Abstimmungsvorlage von Mitte Februar schmackhaft machen. Sabrina Bächi 10.12.2019, 18.30 Uhr

Philipp Portmann (CVP), Stefan Wolfer (SVP), Michael Wiesli (CVP), Markus Rizzolli (SVP), Tobias Greminger (FDP) und Markus Schönholzer (FDP) bilden das Co-Präsidium des Komitees. (Bild: Donato Caspari)

Die falschen vier fehlten an der Parlamentssitzung im September. Die Abstimmung über den Ortsbus ging für die Gegner deshalb schlecht aus. Mit 13 zu elf Stimmen verloren sie die Abstimmung und der Kredit für die fünfjährige Versuchsphase des Ortsbusses wurde vom Parlament zur Annahme empfohlen.

«Das ist Demokratie», sagt Markus Rizzolli (SVP). Dennoch habe nach der Sitzung «Unmut» geherrscht, wie Markus Schönholzer (FDP) anlässlich der Medienorientierung am Dienstagnachmittag erklärt. Im daraufhin gegründeten überparteilichen Komitee seien denn auch 15 Personen aus der CVP, FDP und SVP vertreten.

Abstimmung am 9. Februar

Das Anliegen der Komitee-Mitglieder: Sie wollen der Stimmbevölkerung aufzeigen, dass Kosten und Nutzen des Ortsbusses in keinem Verhältnis stehen.

«Wir hoffen deshalb auf Leserbriefe und auf eine klare Ablehnung an der Urne»

sagt Markus Schönholzer. Am 9. Februar können die Weinfelder darüber abstimmen, ob sie für fünf Jahre einen Ortsbus mit Hybrid oder Elektrobetrieb testen wollen.

Weinfelden tue genug für den öffentlichen Verkehr, ist sich das sechsköpfige Co-Präsidium einig. «Wir sind nicht gegen den öffentlichen Verkehr, aber man sollte auch über Alternativen diskutieren», sagt Tobias Greminger (FDP).

Alternativen müssten auch geprüft werden

Zudem, sagt Philipp Portmann (CVP), hätte man vorgängig die Bedürfnisse der Bevölkerung besser abklären sollen. «Man hat es im Vornherein verpasst, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu analysieren, jetzt müssen wir stets Hypothesen aufstellen, wer den Bus wie nutzen wird.» Stefan Wolfer (SVP) nickt und äussert sogleich eine:

«Vielleicht wäre ein subventioniertes Taxi für die ältere Bevölkerung oder gehbehinderte Personen besser geeignet.»

Des Weiteren müsse man auch bedenken, dass der Bus durch Wohnquartiere und bei Schulwegen durchfahre, «das ist ein Sicherheitsrisiko», sagt Michael Wiesli.

Angst vor hohen Folgekosten

Ein weiterer Punkt, der den Ortsbusgegnern wichtig ist: die Folgekosten. Sollte der Ortsbus tatsächlich fix durch Weinfelden fahren, müssten dann in fünf Jahren die Haltestellen ausgebaut werden. Alles in allem würde der Ortsbus die Stadt Weinfelden rund drei bis vier Steuerprozent kosten. Das könnte eine Steuerfusserhöhung bedeuten. Das Geld sei anderswo bestimmt besser angelegt, als bei einem Bus in einer Stadt mit bereits sehr guter öffentlicher Anbindung, finden die Parlamentarier.