Romanshorn muss schon wieder einen neuen Stadtplaner suchen: Ronnie Ambauen wird Bau- und Stadtentwickler von Rorschach

Der Rorschacher trat die Stelle in der Hafenstadt erst in diesem Frühling an. Jetzt hat sich der 43-Jährigen an seinem Wohnort bereits für eine neue berufliche Herausforderung entschieden. Betroffen davon ist auch die Regionalplanungsgruppe Oberthurgau.

Jolanda Riedener 25.11.2020, 17.55 Uhr