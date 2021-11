Armin Schibler – weltweit bekannter Komponist aus Kreuzlingen

Konzerte Armin Schibler war ein weltweit bekannter Komponist – jetzt wird er endlich auch in seiner Geburtsstadt Kreuzlingen geehrt Armin Schibler wurde 1920 in Kreuzlingen geboren. Das grenzüberschreitende Orchester Divertimento Kreuzlingen–Konstanz freut sich auf das verspätete Konzert zum 100. Geburtstag des musikalischen Pioniers. Renata Egli-Gerber Jetzt kommentieren 25.11.2021, 04.30 Uhr

Bedeutendster Thurgauer Komponist auf internationalem Parkett: Armin Schibler (1920–1986) auf einer Fotografie von 1971. Bidl: Keystone

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann Divertimento nun endlich das Jubiläumskonzert für Armin Schibler aufführen. Der Komponist wurde 1920 in Kreuzlingen geboren. Sein Vater war Zollbeamter und sang gerne Opernarien, begleitet am Klavier von seiner Frau. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Aarau entschied sich Schibler für das Konservatorium Zürich und wurde Komponist.

Seine Begabung machte ihn zuweilen zum Aussenseiter. Dies wurde ihm oft schmerzlich bewusst, wie seine autobiografischen Schriften bezeugen. Schibler war mit Tatjana Berger, Geigerin im Tonhalle Orchester Zürich, verheiratet. Tochter Gina Schibler ist Theologin und verfasste eine Biografie über ihren Vater mit dem Titel «Wenn das Tönende die Spur der Wahrheit ist». Werke von Schibler wurden 1970 in Osaka an der Weltausstellung in Japan aufgeführt. Seine Musik gehört heute zum Repertoire der grossen Konzerthäuser. Zeit, sein Werk auch in der Geburtsstadt zu ehren.

«Hörwerke» als eigene Form

Schibler verband in seinem Schaffen Musik und Sprache in ganz eigener Weise und nannte diese Form «Hörwerke». In den beiden Konzerten erklingen von ihm die Kleine konzertante Suite op. 36 aus dem Jahr 1955, sowie das Konzert für Klavier und fünf Schlagzeuge. Solisten sind Timon Altwegg, Klavier, an den Schlagzeugen Klaus Huber, Lukas Rechsteiner, sowie drei Schüler der beiden Schlagzeuger. Der letzte Satz des in seiner Besetzung einmaligen Konzerts besteht aus Variationen über «I Want To Die Easy When I Die» – «Ich möchte leicht sterben, wenn ich sterbe». Schibler war von African-American Spirituals fasziniert. Beide Werke hat er für Jugendorchester komponiert, doch sind sie alles andere als einfach.

Zur Aufführung gelangen ausserdem «Palladio», 1944 von Karl Jenkins und das Konzert für Flöte und Streichorchester von Carl Stamitz, op. 29 mit Solist Gabriel Ahumada. Es dirigiert Mirco Capra.

Ein Kreuzlinger erinnert sich

Jörg Engeli, langjähriger Präsident der Gesellschaft für Musik und Literatur, berichtet über Armin Schiblers schulmusikalischem Wirken: «Als Musiklehrer an der Kantonsschule Rämibühl in Zürich hatte er die Möglichkeit, seine musikalischen Ideen bei jungen Menschen umzusetzen. Das ‹Hörwerk› war in der ständigen Auseinandersetzung mit Zeitproblemen entstanden. Vieles davon erprobte er im Unterricht.»

Jörg Engeli

Musiklehrer und ehemaliger Präsident der Gesellschaft für Musik und Literatur Kreuzlingen. Bild: PD

«Er war ein Pionier in der Umgestaltung des Musizierens im Klassenzimmer.»

In den 1970er-Jahren habe sich der Verein der Musiklehrer an schweizerischen Mittelschulen die Aufgabe gestellt, einen neuen Lehrplan zu erarbeiten. Engeli war in der Kommission «Liedgut» tätig und hatte dabei Gelegenheit, Armin Schibler kennen zu lernen.

«Sein Engagement und seine Begeisterungsfähigkeit haben mich sehr stark berührt.»

«Das chorische Sprechen und Singen, die Körperbewegung bis hin zum Tanz, das Arbeiten mit den verschiedensten Rhythmus- und Klanginstrumenten, das Improvisieren: Alles bekam bei ihm neue Bedeutung und diente dem Ausdruck von Gefühlen, Leidenschaften und Geschehnissen in der Umwelt.»

Die Konzerte des Orchesters Divertimento finden statt: Am Samstag, 19 Uhr, in der Pauluskirche Konstanz und am Sonntag, 17 Uhr, in der Aula der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen. Alle Infos unter: www.orchester-divertimento.org.