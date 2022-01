Konzert Sehnsucht nach einer wunderbaren Zeit Ein Trio tritt auf seiner Konzerttournee auch viermal im Oberthurgau auf. Die Musiker lassen in Amriswil, Arbon, Sulgen und Salmsach Erinnerungen an die goldenen 60er-Jahre aufleben. Manuel Nagel 31.01.2022, 16.45 Uhr

Nur zwei kleine Silben stehen am Anfang ihres Programms, doch in ihnen lebt ein sehnsüchtiger Rhythmus, der an Amerika und die goldenen 60er-Jahre denken lässt. Diese Zeit ist gleichbedeutend mit einem allumfassenden Lebens- und Musikstil, einem Modephänomen – und es sind Jahre des ökonomischen Aufschwungs und des Babybooms.

David Bruchez (Posaune/Trompete), Paolo D’Angelo (Akkordeon) und Antonella Lalli (Gesang). Bild: PD

The Golden Sixties: eine Zeit voller Musik, in der die Jugend einen Platz an der Sonne beanspruchte. Sie fing an, ihre eigene Musik zu singen und zu hören und sie mittels kleiner tragbarer Plattenspieler überallhin mitzunehmen. Bis dahin hatten Erwachsene und Jugendliche dieselbe Musik etablierter Künstler gehört und an den gleichen Orten getanzt. Nun begann eine Revolution: Blutjunge Sänger drangen mit ihren Liedern ins Rampenlicht und wurden von einem ebenso jungen Publikum als Diven verehrt. Nie zuvor wurden so viele Platten verkauft. Die Musik drang an jeden Ort und in jede Situation wie ein permanenter Soundtrack, der das Leben erfreut, kommentiert, unterstützt und reflektiert. Dieser Zeit möchten die drei Musiker mit Ihrem quirligen, abwechslungsreichen Programm ihre Ehre erweisen. «Yé Yé», das sind eine Stimme, eine Posaune, ein Akkordeon, tänzerische Rhythmen und Ohrwürmer stillen die Sehnsucht an eine wunderbare goldene Zeit. (red)

Hinweis

Samstag, 5. Februar, um 20 Uhr, Kulturforum Amriswil. Sonntag, 6. Februar, um 17 Uhr, Landenbergsaal Schloss Arbon. Samstag, 12. Februar, um 20 Uhr, Evangelische Kirche Sulgen. Samstag, 19. März, um 20 Uhr, Dorfkirche Salmsach. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. Infos unter www.gity.ch.