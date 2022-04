Konzert Aus der Notlage wurde ein Glücksfall: Der Musikverein Eintracht Güttingen spielt in der Tonhalle Stücke von Phil Collins Die Güttinger Musikanten haben am Samstag mit «The Genesis Suite» einen grossen Auftritt in St.Gallen. Gemeinsam mit der Stadtmusik Gossau präsentieren sie eine Schweizer Premiere. Hana Mauder Wick 07.04.2022, 04.10 Uhr

Die Musikanten der Eintracht Güttingen bei der Probe. Bild: Hana Mauder Wick

In der einen Hand hält sie ihren Saxofon-Koffer, mit der anderen sperrt sie die Tür zum Musikpavillon am Bahnhof auf: Mirjam Rutishauser, Präsidentin der Musikvereins Eintracht, schaltet das Licht an. «So, jetzt sind wir parat», meint sie. Rund 15 Vereinskameradinnen und Kameraden erwartet sie heute Abend zur Orchesterprobe unter der Leitung von Gabriel Mayer Hétu.

«Wir haben ja noch viel Arbeit vor uns.»

Denn gemeinsam wagen zwei Musikvereine etwas Grosses. Am Samstag, 9. April, treten die Stadtmusik Gossau und der Musikverein Eintracht in der Tonhalle in St.Gallen auf. Zentrales Werk des überregionalen Projektes ist die «Genesis Suite» von Tolga Kashif. Dies ist ein gross angelegtes symphonisches Werk, das die Motive aus der Tätigkeit der Rockband Genesis schöpft. Als Schweizer Premiere führen die Musikanten vier der fünf Sätze auf. Die Orchester ergänzen ein Chor sowie professionelle Solistinnen und Solisten mit Gesang, Klavier und Geige. Das Grossprojekt steht unter der Leitung von Gabriel Mayer Hétu.

Aus der Notlage wurde ein Glücksfall

«Dieses Projekt ist ein aus einer Notlage entstandener Glücksfall», erzählt Mirjam Rutishauser.

«Wir haben uns im letzten Sommer von unserem Dirigenten getrennt und standen allein da.»

Dirigent Gabriel Mayer Hétu leitet das Grossprojekt. Bild: PD/Patrick Stricker

Gabriel Mayer Hétu trat an den Güttinger Musikverein in Harmoniebesetzung heran und unterbreitete den rund 25 Mitgliedern die Idee des Projektes «The Genesis Suite». Im Herbst stimmten die Güttinger zu. Allerdings hätte die Coronasituation dem Unterfangen beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht: «Wir gingen von dreieinhalb Monaten Zeit für die Proben aus. Doch plötzlich stand alles still», sagt die Vereinspräsidentin. Die Aufhebung der Massnahmen erfolgte in letzter Minute. Seither ticken die Uhren schneller – zumindest, was die Orchesterproben angeht.

Denn die gewählte Literatur ist eine Herausforderung. Dieser Tatsache sind sich die rund 15 Güttingerinnen und Güttinger, die nun in das Probelokal strömen, durchaus bewusst.

«Es ist ein anspruchsvolles Werk der Orchester-Musik.»

Das sagt Tristan Rutishauser. Es ist eine Frage der Details: «Es erfordert Feingefühl, die anderen Musikanten und Solisten zu finden», erklärt Eliana Bättig. Günter Kipper ist aber guter Dinge: «Das klappt! Wir sind alle Musikanten. Jedes Instrument hat seine ganz eigene, individuelle Stimme.» Der Dirigent hält mit einem Schmunzeln sein Notenheft in die Höhe, angefüllt mit Anmerkungen und Randnotizen. «Ihr macht das gut», lobt er. Die letzten Wochen standen ganz im Zeichen intensiver Vorbereitung. Abwechselnd einzeln oder gemeinsam mit der Stadtmusik Gossau erarbeiten sich die Vereine das orchestrale Werk als Schweizer Premiere, sowie rockige Werke aus der Feder von Phil Collins.

Die Stadtmusik Gossau bei einem Auftritt. Bild: PD/Patrick Stricker

Ein einmaliges Projekt

Bei allem gebührenden Respekt vor der Grösse der Aufgabe: Die Vorfreude überwiegt bei weitem:

«Es ist ein musikalisches Projekt, wie man es im Leben nur einmal macht.»

So fasst Reto Hengartner die Stimmung in Worte. «Ich kenne die Tonhalle bisher nur als Gast im Publikum. Selbst dort auf der Bühne zu stehen, ist etwas ganze Spezielles», freut sich Günter Kipper. «Wir sind nicht nervös. Jedenfalls jetzt noch nicht», schmunzelt Patrick Bättig.

Ein Fan-Car ist organisiert

Die Musikanten nehmen ihre Plätze ein. Phrasen und kurze Passagen mischen sich. Was der Laie wie eine gewagte klangliche Collage wahrnimmt, dient den Musikanten zum Aufwärmen und zum Abbau der Nervosität. «Wir hoffen auf eine starke Unterstützung aus der Region», sagt Tristan Rutishauser. Sogar eine Carfahrt zum Konzert ist organisiert.

Dann gilt es ernst: Konzentriert blicken alle zu ihrem Dirigenten hoch. 15 Stunden gemeinsamer Orchesterprobe haben sie bis zum Auftritt in der Tonhalle noch vor sich. Ein Moment, der sie mit ihrem Publikum verbinden wird. «Der Wert einer persönlichen Erfahrung nimmt zu, wenn man sie teilen kann», sagt Patrick Bättig und nimmt die Trompete zur Hand.

«Hoffentlich werden uns viele Leute aus dem Dorf bei diesem musikalischen Erlebnis begleiten.»

Infos zum Konzert Das Konzert «The Genesis Suite» beginnt am 9. April um 19.30 Uhr in der Tonhalle St.Gallen. Direktion: Gabriel Mayer Hétu, die Solisten sind Isabel Bösch am Klavier und Robert Bokor an der Geige. Tickets sind Online erhältlich: www.mv-guettingen.ch/genesis oder per Telefon (0900 320 320). Auf Wunsch kann eine Carfahrt zum Konzert (Abfahrt ist um 18 Uhr beim Gemeindehaus in Güttingen) gebucht werden. Anmeldungen zur Carfahrt bei Tristan Rutishauser (078 793 68 16) oder im Seidenhof-Hofladen. (hmw)