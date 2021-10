Konzert «Es ist ein Herzensprojekt»: Blasorchester Aulos konzertiert in Kreuzlingen Am Sonntag, 10. Oktober, spielt das semiprofessionelle Blasorchester im Kulturzentrum Dreispitz mit Kreuzlinger Premiere. Johanna Lichtensteiger 06.10.2021, 16.25 Uhr

Im Jahr 2018 dirigierte Bram Sniekers das Blasorchester Aulos. Bild: PD/Reto Bollinger

Im Kulturzentrum Dreispitz in Kreuzlingen werden am Sonntag, 10. Oktober, ab 17 Uhr besonders wohlige Klänge durch die Luft tanzen. Denn zu dieser Zeit tritt das sinfonische Blasorchester Aulos auf. «Es ist ein Herzensprojekt, bei dem Musikstudierende, Profi- sowie Amateurmusikerinnen und -musiker mitwirken», sagt David Rufer, Mitglied der Musikkommission und Posaunist. Etwa 70 Prozent der Beteiligten seien Studierende oder Profis, die restlichen 30 Prozent Amateure. Mit von der Partie sind nebst Rufer noch zwei weitere Thurgauer und und eine Thurgauerin: Annika Rey, Christian Schärer und Simon Gisler. Alle drei spielen Klarinette.

«Wir treffen uns aus der gesamten Schweiz jährlich für eine Probewoche im Wallis und spielen anschliessend an vier Konzerten, die möglichst verteilt in der Schweiz organisiert werden», sagt der Thurgauer aus Ellighausen. Vor dieser Woche bereite sich jeder individuell vier Monate lang vor. In diesem Jahr finden die Konzerte in Visperterminen im Wallis, Kreuzlingen im Thurgau, Düdingen in Freiburg und Hochdorf in Luzern statt.

Ein gestandener Dirigent und eine einmalige Solistin

«Momentan findet gerade ein Generationenwechsel statt. Doch die meisten sind langjährige Mitglieder, ich bin schon seit 13 Jahren dabei», sagt Rufer. Die diesjährige Solistin ist Flötistin Karin Halter, auch sie ist bereits einige Jahre im Orchester. «Die Musikkommission geht jeweils auf die Musikerinnen und Musiker zu und bietet ihnen diese einmalige Chance an. Denn niemand ist mehr als einmal Solistin oder Solist im Orchester», sagt der Posaunist. Halter wird das «Concerto for Flute and Orchestra» von Lowell Liebermann darbieten. Zum diesjährigen Dirigenten sagt David Rufer:

David Rufer, Posaunist im Aulos. Bild: PD

«Wir haben Ivan Meylemans mit der Musikauswahl vollständig vertraut. Er ist ein gestandener Dirigent und kennt sich gut aus.»

Der belgische Dirigent stand dem Blasorchester bereits im Jahr 2017 vor. So habe man nun ein interessantes und originelles Programm auf die Beine gestellt, bestehend aus Stücken von Richard Strauss, Philip Sparke und Johannes Stert. «Bei der Auswahl schauen wir, dass wir solche wählen, die wenig gespielt werden und an die man sich nicht oft getraut.»

Tickets für das Konzert können an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter eventfrog.ch erworben werden. Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 35 Franken und Studierende 25 Franken, für unter 16-Jährige ist der Eintritt frei. Es gilt Zertifikatspflicht.

Hinweis: Mehr zum Blasorchester auf aulos.ch