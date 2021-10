Thurgauer Jugend-Symphonieorchester: 25 Jahre junge Musik

Konzert 25 Jahre junge Musik: Das Thurgauer Jugend-Symphonieorchester feiert sein Jubiläum Am Freitag und Samstag haben die rund 70 Jugendlichen in Weinfelden und Kreuzlingen zwei überzeugende Konzerte gegeben. Anlässlich des Jubiläums des Orchesters durften sie zuvor im Musiklager auf die Rodelbahn. Mario Testa Jetzt kommentieren 24.10.2021, 15.31 Uhr

Benjamin Zwick leitet das Thurgauer Jugend-Sympohnieorchester im Thurgauerhofsaal in Weinfelden. Bild: Mario Testa

Sie zeigen die ganze Bandbreite klassischer Musik. Die 70 Jugendlichen, welche vergangene Woche in Churwalden geprobt und am Freitag in Weinfelden und am Samstag in Kreuzlingen mit dem Thurgauer Jugend-Symphonieorchester (TGJSO) Konzerte gegeben haben. Sanft, Leise bis mittellaut zuerst das Streichorchester unter Leitung von Christoph Brunner, dann kräftig und markant die Bläser und Perkussionisten unter Leitung von Markus Hobi und zum Schluss in allen Dynamiken und Klangfarben vereint als ein grosses Orchester unter der Leitung von Benjamin Zwick.