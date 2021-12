Riva-Türme: HRS-Chef warnt Arboner vor falschen Hoffnungen

Kontroverse Ohne Hochhäuser kein Restaurant, kein Saal und keine Hotelzimmer: HRS-Chef warnt Arboner vor falschen Hoffnungen und gibt sich zuversichtlich mit Blick auf die Abstimmung Die Arboner Bevölkerung wird voraussichtlich im nächsten Jahr über den Gestaltungsplan befinden können, der die Rahmenbedingungen für das Projekt Riva auf dem «Metropol»-Gelände absteckt. Einen Plan B für den Fall eines Neins an der Urne hat der Investor aus Frauenfeld nicht. Markus Schoch Jetzt kommentieren 18.12.2021, 04.10 Uhr

Ein grosser Schritt vorwärts: Martin Kull nimmt mit Befriedigung die Ergebnisse des Runden Tisches zur Kenntnis. In der Erklärung der Beteiligten heisst es, das Projekt überzeuge architektonisch und städtebaulich. Bild: Ralph Ribi (2. März 2021)

Das Referendum gegen den Riva-Gestaltungsplan ist zu Stande gekommen. Am Donnerstag hat die IG Seeufer ohne Hochhäuser über 1700 Unterschriften eingereicht. Mit welchen Gefühlen sehen Sie der Abstimmung entgegen?

Martin Kull: Nach wie vor mit einem guten Gefühl, weil wir die Qualitäten unseres Projektes kennen, das aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangen ist und vom Stadtrat, der Denkmalpflege und dem Kantonsbaumeister für gut befunden wird. Wir sind überzeugt, dass es Arbon zahlreiche Vorteile bietet. Riva schafft Durchlässigkeit, hält Grünflächen frei und bietet öffentliche Nutzungen.

Die Steinacher haben Ende November mit grossem Mehr Nein gesagt zum geplanten Hochhaus auf dem Saurer WerkZwei. Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass es in Arbon anders laufen wird?

Kull: Die beiden Projekte lassen sich nicht vergleichen. Die Ausgangslage und die Geschichte sind ganz verschieden. Mit dem Riva stellen wir der Öffentlichkeit zudem eine riesige Landfläche direkt am See zur Verfügung.

Wie nehmen Sie die aktuelle Diskussion in Arbon wahr?

Kull: Es ist üblich, dass sich zuerst Kritiker zu Wort melden.

Michael Breitenmoser: Es gibt in Arbon, anders als in Steinach, auch eine starke Interessengemeinschaft, die sich für unser Projekt aktiv und engagiert einsetzt.

Michael Breitenmoser, bei der HRS zuständig für die Entwicklung im Saurer-Werk Zwei. Bild: Donato Caspari

Städtebaulich seien Hochhäuser ein Konzept von vorgestern, sagen die Kritiker von Riva. Was sagen Sie dazu?

Kull: Ganz klar nein, das stimmt überhaupt nicht, im Gegenteil. Hochhäuser haben ihre Berechtigung. Hochhäuser hat es schon immer gegeben und wird es immer geben. Sie haben ganz klare Vorteile, beispielsweise den wesentlich geringeren Fussabdruck. Sie entsprechen auch einem Bedürfnis. Es gibt Menschen, die gerne in einem Hochhaus wohnen würden. Mit dem Riva bieten wir diesen im gleichen Gebäude auch ein Restaurant, eine Bar, einen Saal und Hotelzimmer.

Wie sieht der Plan B aus für den Fall, dass Riva an der Urne scheitern sollte?

Kull: Es gibt auf diesem Grundstück sicher Alternativen, wie der Architekturwettbewerb gezeigt hat, allenfalls auch in Regelbauweise. Die breit zusammengesetzte und fachlich bestens ausgewiesene Jury entschied sich aber für das Projekt Riva,

Alt Stadtrat Peter Gubser würde sich wünschen, dass HRS bei der Planung nochmals ganz von vorne beginnt. Ist das eine Option?

Visualisierung der beiden geplanten Hochhäuser. Bild: PD/HRS

Kull: Seine Aussagen will ich nicht kommentieren. Es gibt immer verschiedene Varianten. Planen wir ein Haus mit mehr Landverbrauch, dann wird es mit Sicherheit keine öffentlichen Nutzungen, also keinen Saal, keine Hotelzimmer und kein Restaurant mehr geben. Zur Erinnerung, wir hatten immer gesagt, dass wir im Saurer-Werk-Zwei-Areal ein Hotel bauen würden, wenn wir mit dem Riva einen Schritt weiter wären. Diesen Frühling sind wir mit der Vereinbarung am runden Tisch mit allen Beteiligten und den Interessengruppen einen grossen Schritt vorwärtsgekommen; nochmals ein grosses Kompliment an die Stadt und den Kanton. Für uns sind die damals getroffenen Abmachungen verbindlich. Wir haben Handschlagqualität. Und darum haben wir auch die Anzahl an Hotelzimmern im Riva erhöht sowie, im Vertrauen auf die Vereinbarung, auch mit dem Bau des Be_smart-Hotels begonnen. Wir appellieren an Fairness und Gleichbehandlung. Wenn wir uns an etwas halten und liefern, erwarten wir von der Gegenseite dasselbe. Aber es ist klar: Wenn das Riva nicht kommt, dann wird es bei den 60 Hotelzimmern im Saurer-Werk Zwei bleiben. Es kommen dann keine weiteren mehr auf dem «Metropol»-Areal dazu.

Runder Tisch Erfolg mit kurzer Halbwertszeit Unter der Leitung von Marco Sacchetti, Generalsekretär des kantonalen Departements für Bau und Umwelt (DBU), fanden am runden Tisch von Dezember 2020 bis Ende Februar dieses Jahres drei Gespräche zum Projekt Riva statt. Neben Vertreterinnen und Vertretern der HRS und der Stadt Arbon brachten auch der Kantonsbaumeister, der Heimatschutz und die Denkmalpflege ihre Positionen ein. Vertreter der IG Pro Metropol und der IG Pro Riva nahmen ebenfalls an den Gesprächen teil.



In der gemeinsamen Erklärung zum Schluss wird festgehalten, dass das durchgeführte Wettbewerbsverfahren die empfindliche Lage berücksichtigte und inhaltlich auf die Erreichung einer hohen Baukultur ausgerichtet war. Weiter seien die Überlegungen der Jury, die das Projekt Riva als Siegerin wählte, nachvollziehbar und überzeugend. Und weiter: Das Projekt Riva erfülle die Erwartungen der Gesprächsteilnehmenden hinsichtlich der angestrebten hohen Baukultur, stehe in Einklang mit den Entwicklungsabsichten der Stadt und überzeuge durch die vorgesehene gemischte Nutzung, die auch der Bedeutung des Areals als öffentlicher Ort gerecht werde. «Das Projekt Riva ist an dieser städtebaulich wichtigen Lage die richtige Antwort: Unten ist es öffentlich zugänglich und oben lässt es Durchblicke zu», sagt etwa Kantonsbaumeister Erol Doguoglu.



Abschliessend wird festgehalten, dass das Projekt eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung des vorgesehenen Gestaltungsplans darstelle. Die Unterzeichnenden erwarten, dass im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens auch das Verhältnis des Vorhabens zum massgeblichen Inhalt des aktuellen Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz Isos von den zuständigen Fachstellen beurteilt und begründet wird. Die IG Pro Metropol distanzierte sich wenige Tage nach Unterzeichnung von der Erklärung. Sie hat sich mittlerweile aufgelöst. In personell teilweise gleicher Zusammensetzung kämpft jetzt die IG Seeufer ohne Hochhäuser gegen das Riva. (mso)

Es sei denn, HRS will dort auch im zweiten Anlauf wieder den Weg über einen Gestaltungsplan gehen, was der Stadt und der Bevölkerung Mitspracherechte einräumen würde.

Breitenmoser: Wir kämpfen jetzt seit zehn Jahren für dieses Projekt, von dem wir überzeugt sind. Dass es ein gutes Projekt ist, beweist die Tatsache, dass sich auch der neue Stadtrat dahintergestellt hat. Wir werden sicher nicht nochmals zehn Jahre auf dem Grundstück mit einem Gestaltungsplan «üben». Wir haben alles umgesetzt, was die Politik von uns gefordert hat. Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und Raum für öffentliche Nutzungen geschaffen. Damit haben wir unseren Teil der Abmachung erfüllt. Wenn wir wieder zurück auf Feld eins müssten, was wären dann die Anforderungen an uns? Wie sähe der Katalog aus? Die Jury des Architekturwettbewerbs befand, dass das Riva das richtige Projekt sei, obwohl es auch andere gab, die weniger hoch waren. Die Frage, ob wir es bei einem Nein zum Riva wieder mit einem Gestaltungsplan versuchen oder uns für eine Regelbauweise entscheiden, ist derzeit offen.

Visualisierung des geplanten Saales im Erdgeschoss. Bild: PD/HRS

Bei einem Gestaltungsplan können Sie nicht ausschliessen, dass erneut die Forderung nach öffentlichen Nutzungen kommt.

Kull: Wir könnten auf der Basis der Bau- und Zonenordnung ein Baugesuch einreichen und zügig vorwärtsmachen. Oder wir könnten den Weg über einen Gestaltungsplan gehen, der Zeit benötigen würde und wieder die Möglichkeit eines Referendums vorsähe. Uns stellt sich dann die Frage: Wollen wir das, oder wollen wir das nicht?

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die Antwort: Eher nicht.

Kull: Ob wir gegebenenfalls schneller mit Regelbauweise oder den zeitraubenden und mit Hindernissen gepflasterten Weg über einen Gestaltungsplan gehen, überlegen wir dann, wenn sich uns diese Frage stellt. Im Moment gehen wir davon aus, dass die Abstimmung zu gewinnen sei, weil die Bevölkerung anerkennt, dass wir all das geliefert haben, was von uns verlangt wurde. Das Land ist im Besitz der HRS Investment, wir stehen nicht unter Zeitdruck. Wir wollen einen Beitrag zur Entwicklung von Arbon leisten. Wir bringen der Stadt etwas und wollen nichts erzwingen.

Die IG Seeufer ohne Hochhäuser sieht das nicht so.

Kull: Jedes andere Projekt wird (a) mehr Land verbrauchen, wird (b) weniger Sicht auf den See ermöglichen und wird (c) weniger attraktiv für die Stadt, weil die öffentlichen Nutzungen wegfallen.

Nicht alle kaufen Ihnen ab, nur das Beste für Arbon zu wollen. Der Präsident der IG Seeufer ohne Hochhäuser nennt die HRS einen Spekulanten und wirft Ihnen Gewinnmaximierung um jeden Preis vor.

Das Kulturzentrum Presswerk, wo auch die Musikschule ihre Räumlichkeiten hat. Bild: Ralph Ribi

Kull: Wenn wir Spekulanten wären, gäbe es das Presswerk und den Hamel in ihrer heutigen Form nicht – in beide Liegenschaften haben wir primär investiert. Wir hätten alsdann auch dem Kanton das Land für das Historische Museum nicht zu einem so günstigen Preis verkauft oder die Baufreunde Zürich nicht nach Arbon geholt, deren generationenübergreifendes Projekt seinesgleichen im Thurgau sucht. Wir würden nicht die alten Gewerbehallen zu solch günstigen Konditionen vermieten oder Mietwohnungen anbieten. Und wir hätten nicht mit dem Bau des Be_smart-Hotels begonnen. Wir zeigen kein spekulatives Verhalten, HRS hat immer das Gesamtwohl im Fokus. Das kann man glauben oder nicht, aber wir sind jetzt einfach da, und es wird weitergehen. Wir wollen Arbon vorwärtsbringen. Weil wir schweizweit viel Vertrauen geniessen und die Gesamtentwicklung stimmt, ist es uns gelungen, Pensionskassen aus den Kantonen Basel, Aargau und St.Gallen als Investoren zu gewinnen. Sie glauben an den Standort. Wir kommen auch mit allen klar, sonst wäre es uns nicht geglückt, beispielsweise die Stadion-Abstimmung in Zürich zu gewinnen.

Breitenmoser: Wir sind sicher noch zehn Jahre da und haben das grösste Interesse daran, dass es gut kommt. Wenn es uns nur ums Geld gehen würde, hätten wir ein anderes Projekt als das Riva geplant. Es hat die grösste öffentliche Nutzung.

HRS spiele mit falschen Karten, schreibt eine Kritikern in einem Leserbrief. Die Firma mache Geschenke, die ihr gar nicht gehören würden. Gemeint ist der Park auf dem heutigen Parkplatz neben dem «Metropol». Das Land ist im Besitz der Stadt.

Kull: Dass der Parkplatz der Stadt gehört, ist allen klar. Er ist auch nicht Teil vom Riva. Was die Stadt auf ihrem Land macht, ist ihre Angelegenheit. Wir haben nur unsere Parzelle beplant. Alles andere wäre arrogant gewesen.

Der Parkplatz ist aber Teil des Gestaltungsplans.

Breitenmoser: Ja, die Parkplätze sind im Gestaltungsplan als Grünfläche mit Wegeverbindungen definiert.

Kull: Es ist aber alleine Sache der Stadt, ob sie die heutigen Parkplätze aufheben und auf diesem Grundstück einen Park gestalten will oder nicht. Mit dem Riva hätte die Stadt allerdings die Möglichkeit, eine Tiefgarage vorzusehen, ohne eine eigene Zufahrt errichten zu müssen.

