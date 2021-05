Kontroverse «Die gehören in die Tageszeitungen»: Kaum ein Dorfblatt im Mittelthurgau druckt Leserbriefe ab Im Mittelthurgau erscheinen keine Leserbriefe in den jeweiligen Mitteilungsblättern der Gemeinden. Die Gründe sind jedoch unterschiedlich: Meist besteht gar kein Bedürfnis dafür. Mario Testa 08.05.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie heissen «s'Dorfgspröch», «Lichtblick» oder «Dorfspatz» – meist aber einfach Mitteilungsblatt. In den offiziellen Gemeindeblättern informieren die Gemeinden, Kirchen und Vereine über Aktuelles, gesellschaftliche Themen oder Veranstaltungen. Was aber in fast keinem Mitteilungsblatt zu finden sind, sind Leserbriefe.