Kontrollen am See, Zählung der Badegäste, Appell an die Vernunft: Welche Massnahmen Badis aus der Region Kreuzlingen im Kampf gegen Corona ergreifen Die Kreuzlinger Gemeinden mit Badeplätzen am See setzen auf die Eigenverantwortung der Schwimmer und Sonnenanbeter. Laut dem Altnauer Gemeindepräsidenten Hans Feuz will man den Menschen das Baden im See ermöglichen. Um Ansammlungen zu vermeiden, werden unterschiedliche Massnahmen ergriffen – die Corona-Massnahmen sind aber kaum noch umzusetzen. Martina Eggenberger 22.05.2020, 18.30 Uhr

Eine Mutter geniesst mit ihren zwei Kindern das schöne Wetter am Altnauer Seeufer. Bild: Andrea Stalder

Der Altnauer Badeplatz ist einer der beliebtesten in der Region. Hunderte Besucher reihen sich hier an Sommertagen Badetuch an Badetuch. Der grosse Parkplatz ist dann rasch voll, die Schifffahrt generiert Bewegungen, der Hundestrand zieht zusätzliches Publikum an. Kein Wunder hat Gemeindepräsident Hans Feuz «ein komisches Gefühl», wenn er an die diesjährige Saison mit der Coronasituation denkt. Im Idealfall blieben die Fallzahlen stabil tief und der Bund beschliesse keine weiteren Einschränkungen für die öffentlichen Plätze, erklärt Feuz.

Hans Feuz. Bild: PD

«Wir wollen den Menschen das Bad im See ermöglichen.»

Das Problem sei, dass man momentan nicht wisse, ob der Bund öffentliche Badewiesen als Veranstaltung betrachte und eine Zulassungsbeschränkung festlege. «Das wäre eine schwierige Situation für uns.» Altnau war eine der Gemeinden, die im März die Grillstellen abgesperrt und die öffentlichen WCs – nach Vorgaben des BAG – geschlossen hat.

«Wir haben das Nötige gemacht, um Ansammlungen zu verhindern», sagt der Gemeindepräsident. Nun zeige sich aber, dass die Corona-Richtlinien kaum noch umzusetzen seien. Es zeichnet sich ein Grossandrang auf das Ufer ab, der nur mit maximalem zusätzlichem Mitteleinsatz zu bewältigen sein wird.

«Die meisten haben verstanden, dass sie Abstand halten müssen»

Urs Rutishauser.

Bild: Nana Do Carmo (9. Juli 2014)

In den Nachbargemeinden Güttingen und Münsterlingen war man bislang weniger streng. Die Grillplätze waren immer offen, die WCs am See, Spielplätze oder der Pumptrack ebenso. Trotz des liberalen Regimes kam es offenbar zu keinen brenzligen Situationen. Urs Rutishauser hat in Güttingen die ersten vier Wochen den Sicherheitsdienst für Kontrollen am See beauftragt, um sicherzustellen, dass die Gruppen nicht grösser als fünf Personen sind und die Abstände eingehalten werden.

«Es gab nur sehr selten Probleme.»

René Walther. Bild: PD

Gleiches berichtet René Walther aus Münsterlingen. Man habe sich entschieden, die WCs bei der Badi aufzumachen, um zu verhindern, dass die Leute ihr Geschäft wild erledigen. Es werde aber regelmässiger geputzt. «Ich verstehe, dass die Menschen raus wollen. Und ich glaube, die meisten haben verstanden, dass sie Abstand halten müssen», sagt Walther. Bislang hat Münsterlingen darauf verzichtet, Sicherheitsleute aufzubieten. Man werde die Situation aber beobachten und entsprechend reagieren.

Bottighofen will die Badegäste zählen

Für ein paar Wochen ganz gesperrt war das Bottighofer «Röösli». Die Coronamassnahmen seien nicht eingehalten worden, begründet Matthias Hofmann. Der Gemeindepräsident sagt, er müsse die Fürsorgepflicht der Bevölkerung gegenüber wahrnehmen, zur Not auch mit unpopulären Massnahmen. Ende April hat er die Badi allerdings wieder aufgemacht.

Matthias Hofmann. Bild: Donato Caspari

«Sie soll mit der gebotenen Vorsicht genutzt werden. Ich zähle auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung.»

Aber nicht nur: Bottighofen setzt auch auf den Einsatz eines Sicherheitsdienstes und eine Personenlimite von 700 Badegästen. Die Besucher würden gezählt, betont Hofmann. Pro zehn Quadratmeter sei eine Person erlaubt. Die Tägerwiler Badi am Seerhein sei zwar beliebt, aber auch gross genug, um geöffnet zu bleiben, erklärt Gemeindepräsident Markus Thalmann.

Markus Thalmann. Bild: Reto Martin

Er geht zudem davon aus, dass es diesen Sommer Personen geben wird, die Badeanlagen meiden. «Ich denke nicht, dass wir überrollt werden.» Die Security ist allerdings regelmässig vor Ort und kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden. «Die Leute werden sich vernünftig verhalten», gibt sich Thalmann zuversichtlich.

Schwimmbad Hörnli bleibt mindestens bis zum 8. Juni zu

Ein ähnliches Bild zeichnet Urs Tobler. «Hysterie ist keine Lösung», meint der Ermatinger Gemeindepräsident. Von Sicherheitsdiensten und Verbotsschildern hält er wenig. Jedoch sei er oft persönlich unterwegs und suche das Gespräch mit Gruppen. Für die Badi mit Eintritt müsse man wohl ein Schutzkonzept ausarbeiten. Anders bei den Parkanlagen im Horn und Stadtgarten: Sie bieten Platz genug. «Es verteilt sich gut bei uns.»

Thomas Niederberger. Bild: PD

In Kreuzlingen bleibt das Schwimmbad Hörnli mindestens bis 8. Juni für die Öffentlichkeit zu. Dennoch hat Stadtpräsident Thomas Niederberger keine Angst, dass die frei zugänglichen Plätze am Ufer überrannt werden. «Wir lassen bei den Hotspots mehr kontrollieren, aber grundsätzlich appellieren wir an die Vernunft.»