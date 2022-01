Schweizer halfen nach dem Krieg Konstanzer Kinder zu ernähren

Lebensmittelknappheit Immer mit einem kleinen Kübel für die Suppe unterwegs: Vor 75 Jahren wurden hungernde Konstanzer Kinder in der Region Kreuzlingen durchgefüttert In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg knurrten den Konstanzern die Mägen. Das Essen war knapp. Durch die «Schweizer Schulspeisungen» und die «Aktion Notspeisung» wurden damals viele Mädchen und Buben vor den Folgen der Unterernährung bewahrt. Timm Lechler, Südkurier Jetzt kommentieren 04.01.2022, 16.18 Uhr

Sie warten hinterm Schlagbaum: Konstanzer Kinder auf dem Rückweg nach Konstanz. In Schweizer Familien wurden sie 1946 mit Nahrung und Kleidung versorgt. Bild: Rosgartenmuseum Konstanz

«Manchmal gab es einen warmen Regen», das sagt Vera Hemm. Die 86-Jährige sitzt in ihrem Wohnzimmer im Konstanzer Stadtteil Paradies und erinnert sich an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. «Warmer Regen» stand in der Zeit der Lebensmittelknappheit von 1946 bis 1949 für ordentliches Essen. Oft hätten Freunde und Verwandte ihren Eltern dann eine Nachricht mit jenen magischen Worten geschickt. «Warmer Regen – das hat dann immer bedeutet, dass es jetzt etwas gibt.» Woher das Essen kam, war egal. Hauptsache, es war da. Zu gross war der Hunger.

Vera Hamm (86). Die Ur-Konstanzerin erinnert sich an die Lebensmittelhilfe von ennet der Grenze und ist heute noch dankbar. Bild: Timm Lechler

Die Ur-Paradieslerin war bei Schweizer Schülerspeisungen dabei, bei der viele Konstanzer Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg durch Spenden des Nachbarlands aufgepäppelt wurden:

«Man hatte immer seinen kleinen Kübel dabei, in den man seine Suppe bekam. Da bekam man dann eine ganze Kelle drauf.»

Oft sei das Essen, meistens Suppen, zu dieser Zeit in der Turnhalle des Ellenrieder-Gymnasiums ausgegeben worden, erinnert sie sich.

Bilder stellen sich vor der Wallgutschule an, um etwas gegen den Hunger zu bekommen. Bild: Stadtarchiv Konstanz (Z1.Alt515-5-3)

Suppenlieferung für 5800 Kinder

Die Zeit damals war hart, die Kinder und auch die Eltern litten oft an Hunger, weiss Jürgen Klöckler, Leiter des Konstanzer Stadtarchivs. Die Schweizer Schülerspeisungen seien ein Phänomen gewesen, bei dem Tausende Kinder, vor allem Fünf- bis Achtjährige, auf Initiative der Schweiz von 1946 bis 1949 mit Lebensmitteln versorgt wurden. Er sagt:

«In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Nahrungsmittelknappheit, vor allem in der französischen Besatzungszone.»

Einnahme der Suppe. Aufnahme vom Februar 1947 Bild: Stadtarchiv Konstanz (Z1.Alt515-5-9)

«Die Zeit von Februar bis Juli war damals die schlimmste Zeit, bis die neue Ernte kam», sagt Klöckler. Aufgrund der drastischen Situation im Nachkriegsdeutschland gab es damals auf Schweizer Initiative hin verschiedene Schülerspeisungen. «Im Frühjahr 1946 haben fast 5800 Konstanzer Kinder viermal wöchentlich an den Schülerspeisungen teilgenommen», weiss Klöckler. Auf dem Speiseplan: Suppe. Diese bestand meistens aus Erbsen, Gerste oder Hafer. Sie wurde aus der Schweiz angeliefert und an einer von sechs Schulen jeweils «verkocht». Insgesamt seien in jenem Sommer ungefähr 240'000 Suppen an die Konstanzer Kinder verteilt worden. Auch 1948 wurden laut den Aufzeichnungen im Stadtarchiv über 7000 Kinder an 62 Tagen mit insgesamt 18 Tonnen Lebensmitteln versorgt.

Zehn Tonnen Suppenmehl Carl Schuler, Kreuzlinger Suppenfabrikant, Arbeitgeberpräsident und Präsident der Ostschweizer Grenzlandhilfe, nahm sich 1946 einem Hilfegesuch aus Konstanz an. Für die Durchführung von Kinderspeisungen wurden 10’000 Franken gesammelt und für zehn Tonnen Suppenmehl verwendet. Ab 16. Mai 1946 erhielten die Schüler 200 zusätzliche Kalorien. Am 17. Mai schrieb der «Südkurier»: «Seit gestern hat die Ausrüstung der Konstanzer Schulkinder eine Ergänzung erfahren: Zum Schulranzen oder zur Schulmappe ist der Aluminiumtopf, das Kochgeschirr, die Milchkanne oder sonst ein handliches Geschirr gekommen. Und warum? Weil nunmehr alle Schulkinder – es sind fast 6000 in Konstanz – jeden Tag einen halben Liter wohlschmeckende Suppe bekommen. Noch nie sind die Kinder so gerne in die Schule gegangen wie am gestrigen Tag. (...) Wir buchen diese wertvolle Unterstützung unserer Schweizer Nachbarn als einen neuen, sichtbaren Beweis gegenseitiger Verbundenheit über die trennenden Grenzpfähle hinweg.» (ubr)

Die Verteilung der gekochten Suppe auf die Schulen. Aufnahme vom Februar 1947. Bild: Stadtarchiv Konstanz (Z1.Alt515-5-2)

Zu Besuch im Nachbarland

Es gab auch private Initiativen. Dabei nahmen Schweizer Familien bedürftige deutsche Kinder zeitweise bei sich auf, um sie zu verpflegen. Bei einem solchen Besuch gab es manchmal auch einen besonderen Höhepunkt: Schokolade. Die sei damals etwas ganz Besonderes gewesen. Vera Hemm erzählt:

Ein Schüler löffelt seine Suppe. Aufnahme vom Februar 1947. Bild: Stadtarchiv Konstanz (Z1.Alt515-5-14)

«Bei meinem ersten Besuch in der Schweiz habe ich meine erste Banane gegessen. Ich wusste gar nicht, wie man die isst.»

Sie sei sogar einmal über Weihnachten in St.Gallen gewesen, um sich «richtig satt essen zu können». Sogar ein eigenes Zimmer habe sie gehabt. «Das war eine grosse Gabe», weiss sie heute. Bei einem Aufenthalt sei sie über ein halbes Jahr in der Schweiz gewesen. Danach sei sie «satt zurückgekommen».

«Meine Eltern sind damals aber oft hungrig ins Bett.»

So erinnert sich Vera Hemm heute – und sie denkt auch an die Hilfsbereitschaft unter Konstanzern, an freundschaftliche Dienste – manchmal in Form eines Sacks Kartoffeln oder anderen Gemüses. In Zeiten der Coronapandemie wünsche sie sich heute den Grundgedanken der gegenseitigen Hilfe zurück, sagt die 86-Jährige.

Schweizer Hilfe: Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Konstanzer Kinder tageweise in Thurgauer Familien «durchgefüttert». Bild: Rosgartenmuseum Konstanz

Frieda Sigrist, die helfende Posthalterin Vor den dampfenden Schüsseln der Lengwiler Gastfamilie hatte sie das Gefühl, in den Himmel gekommen zu sein. So berichtete eine Zeitzeugin vor 25 Jahren im «Südkurier». Während der «Aktion Notspeisung» konnten sich im Winter 1946/1947 pro Woche bis zu 600 Konstanzer Kinder in 100 Thurgauer Familien zwischen Ermatingen, Lengwil, Kreuzlingen und Weinfelden satt essen. Initiatorin dieser unbürokratischen Hilfeleistungen war die Kreuzlinger Postbeamtin Frieda Sigrist. Sie konnte unter anderem die französische Militärverwaltung überzeugen und brachte auch die Kosten überwiegend selbst auf. Die vom Hunger gezeichneten Kinder sammelten sich jeweils am Zoll. Auf der anderen Seite der Grenze warteten die Gastfamilien und Postautos. Bei der Rückkehr weigerten sich die Zöllner, die Kinder nach «Schmugglergut» zu durchsuchen. So erreichte noch mancher «Schweizer Gruss» die hungrigen Mütter und Geschwister der Kinder in Konstanz. Frieda Sigrist starb 1979, offiziell gedankt wurde ihr für ihr humanitäres Engagement zu Lebzeiten nicht, wie dem Südkurier zum 50. Jahrestag des Aktionsbeginns zu entnehmen war. (ubr)

