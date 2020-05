Konstanz verliert Geld, Kreuzlingen lebt – wegen des Einkaufstourismus scheiden sich an der Grenze die Geister Der Konstanzer Handel sehnt sich die Einkaufstouristen zurück. In Kreuzlinger Läden trifft man derweil viele Kunden zum ersten Mal. Thurgauer Detaillisten fordern deshalb in einem Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter flankierende Massnahmen gegen den Einkaufstourismus in Deutschland. Urs Brüschweiler 27.05.2020, 05.15 Uhr

Das Shoppingparadies Konstanz vor einem Jahr: Heute zeigt sich was passiert, wenn es keinen Einkaufstourismus gibt. Bild: Andrea Stalder (Konstanz, 7. Mai 2019)

Nicht müde wurden die Politiker auf beiden Seiten der Grenze zu betonen, Kreuzlingen und Konstanz seien untrennbar verbunden. Jetzt, wo der Grenzhag zumindest physisch gefallen ist, treten wieder unterschiedliche Interessen zu Tage.

René Walther, Präsident Regio Kreuzlingen Bild: PD

Am 15. Juni wird – aller Voraussicht nach – der Einkaufstourismus wieder erlaubt werden. Kontrollen an der Grenze werden der Vergangenheit angehören, und dafür Stempel und grüne Zettel wieder das alltägliche Bild an den Zollämtern prägen. Diesem Stichtag sieht man diesseits der Grenze mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. «Allen, die derzeit mit offenen Augen durch die Stadt laufen, fällt auf, dass Kreuzlingen wieder lebt. Man hat wieder Lust hier einzukaufen», sagt René Walther.

Der Münsterlinger Gemeindepräsident präsidiert auch die Regionalplanungsgruppe Kreuzlingen.

«Man merkt klar und deutlich, wie viele Menschen im Moment im Inland posten müssen. Das Problem des Einkaufstourismus zeigt sich jetzt ganz offensichtlich.»

Viele sind nun gezwungen, in der Schweiz einzukaufen

Dass es in der Region viele Detaillisten gibt, die derzeit Kunden begrüssen, welche sie vor der Grenzschliessung nie gesehen haben, bestätigt auch der Kreuzlinger Gewerbepräsident Andreas Haueter. Es betreffe lange nicht alle Unternehmer, aber es gebe einige die von der aktuellen Situation sehr profitieren können.

Andreas Haueter, Präsident Gewerbeverein Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Das Ansinnen des hiesigen Gewerbes ist es deshalb, möglichst viele der neuen Kunden in die Zeit der offenen Grenzen hinüberzuretten. «Vielleicht bleibt der eine oder andere hängen», sagt Haueter. Grundsätzlich sei man froh um diese Situation. Besonders, da natürlich viele Gewerbler – vor allem die kleinen – während des Lockdowns sehr gelitten haben. Deshalb rate er nun allen Unternehmern:

«Seid innovativ und nutzt diese Chance.»

Konkret startet die Stadt Kreuzlingen mit dem einheimischen Gewerbe und den Gastronomen eine Bon-Aktion. Ein Flyer mit Gutscheinen wird in der dritten Juniwoche versandt: Das Motto: «dörfs äs bitzeli lokal sii?».

Einladung an Bundesrätin Karin Keller-Sutter

Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Während man einerseits auf das Prinzip Hoffnung setzt und versucht, die Leute zum regionalen Einkauf zu motivieren, wird man aber auch politisch aktiv. «Regio Kreuzlingen» bittet Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die aktuelle Situation zu nutzen, um mit flankierenden Massnahmen die Grenzöffnungen zu begleiten. «Der Einkaufstourismus hat vor der Krise Ausmasse angenommen, die für beide Seiten nicht mehr gesund sind», heisst es in einer Mitteilung.

«Jetzt ist die Situation ausserordentlich, darum muss man auch jetzt darüber reden», sagt René Walther. Das Einkaufen im Ausland werde man wohl nicht komplett unterbinden können und das will man auch nicht.

«Aber wir sollten die Anreize reduzieren und versuchen, gleich lange Spiesse zu schaffen.»

Ein besonderer Dorn im Auge sind Walther dabei natürlich die grünen Ausfuhrscheine. Klar ist für den Regio-Präsidenten zudem eins: «Unseren Unternehmen helfen Umsätze deutlich mehr, als staatliche Unterstützungsdarlehen.»

Konstanz fehlt etwa die Hälfte Konstanz



Volle Strassen mit Schweizer Einkaufstouristen, das erhoffen sich die Konstanzer. Bild: Andrea Stalder (Konstanz, 7. Mai 2019)

Auf deutscher Seite sehnt man sich den 15. Juni herbei. Die Industrie und Handelskammer Hochrhein-Bodensee fordert gar eine schnellere Rückkehr der Einkaufstouristen. Konkret möchte man, dass schon ab dem 1. Juni kein «triftiger Grund» für eine Einreise nach Deutschland mehr nötig ist. «Enttäuscht und besorgt» sei man, dass die Restriktionen noch bestehen bleiben, und Besuche zu touristischen Zwecken, zum Einkauf oder für den Besuch der hiesigen Gastronomie ausgeschlossen seien.

«Das unwürdige Gezerre sollte besser heute als morgen ein Ende haben», sagt Geschäftsführer Claudius Marx. Der wirtschaftliche Schaden in Südbaden, der aus den Grenzschliessungen resultiere, sei enorm. Die wirtschaftliche Existenz gründe sich auf die Konsumnachfrage aus der Nordschweiz. 1,5 Milliarden Euro flössen so jährlich in die Region.

Lädele in Konstanz: Wenn es nach den Deutschen geht, soll dies schnellstmöglich wieder möglich sein - vor allem für Schweizer. Sonst fehlt ihnen Geld. Bild: Andrea Stalder (Konstanz, 7. Mai 2019)

«Mit dem aktuellen Grenzregime wird dieser Markt vollkommen erdrosselt.» Daniel Hölzle von Treffpunkt Konstanz, der Interessengemeinschaft des Konstanzer Handels, formuliert es so:

«Wir stehen momentan bei 40 bis 50 Prozent der früheren Umsätze.»

Es fehlten die normalen Kunden aus dem natürlichen Einzugsgebiet, aber auch jene, die von Zürich oder St. Gallen einen Shoppingausflug machten. Er plädiert deshalb für eine Schritt-um-Schritt-Rückkehr zur Normalität. Klar sei, dass die Stadt die Schweizer Kaufkraft brauche, um ihr grosses Angebot halten zu können.