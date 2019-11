Kompost sorgt an der Bussnanger Gemeindeversammlung für Diskussionen

Manuela Olgiati

Gemeindepräsident Ruedi Zbinden an der Versammlung in der Turnhalle in Mettlen. (Bild: Manuela Olgiati)

Ab März 2020 führt die Gemeinde Bussnang die Grüngut-Sammeltour ein - mit Leerungsintervallen alle zwei Wochen, bis Ende November. «Günstiger und einfacher geht es nicht», sagt Gemeindepräsident Ruedi Zbindenan der Gemeindeversammlung von Bussnang.

Das Grüngut werde abgeholt, der Aufwand für Liegenschaftsbesitzer halte sich in Grenzen und es sei benutzerfreundlich. Das Konfliktpotenzial von Geruchsimmissionen von Komposthaufen in der Nachbarschaft kann verringert werden und doch könnte jeder Hausbesitzer seinen eigenen Komposthaufen haben, wenn er das möchte.

An der Budgetgemeindeversammlung diskutieren einzelne von den 92 Stimmberechtigten über eine optimale Entsorgung. Ein Votant möchte eine verursachergerechte Kostenabwälzung. Zbinden hält dagegen: die Bewirtschaftung mit Gebührenmarken, würden einen Verwaltungsaufwand auslösen, den Nutzer bezahlen müssten. Mit sechs Gegenstimmen heissen die Stimmberechtigten den Antrag des Gemeinderates, den Kostenaufwand von 23000 Franken pro Jahr in der Erfolgsrechnung der Gemeinde zu verbuchen, gut.

Steuerfuss bleibt bei 47 Prozent

Der Gesamtaufwand im Budget 2020 liegt bei 9,028 Millionen Franken bei einem Defizit von 47 150 Franken. Einstimmig bewilligt die Versammlung das Budget mit dem bisherigen Steuerfuss von 47 Prozent, ebenso die geplanten Nettoinvestitionen von 1,881 Millionen Franken.

Ein Posten beinhaltet die Scheibenwallsanierung der Schiessanlage Lanterswil, weitere Auslagen sind in der Sanierung von Strassen und Werkleitungen kalkuliert. Die Bausubstanz der Quartierstrasse «Im Grund» in Bussnang muss erneuert werden. Mit den Sanierungsarbeiten werden bauliche Mängel an den Werken und der Strasse beseitigt und ausgebaut.

Das Wasserwerk wird eine Netzsanierung durchführen. Die Arbeiten sind im ersten Halbjahr 2020 geplant. An einer Informationsveranstaltung können die Einwohnerinnen und Einwohner von Bussnang Stellung zum geplanten Ausbau nehmen.

Der Objektkredit über 652000 Franken für die Sanierung der Werke und der Strasse «Im Grund» Bussnang wird von den 92 Stimmberechtigten mit grossem Mehr gutgeheissen.