Kompass Arbeitsintegration in Bischofszell wird zum Wegbereiter Anja Senn aus Frasnacht ist an der Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt werden. (red) 10.03.2020, 17.50 Uhr

Roman Salzmann, Präsident von Kompass Arbeitsintegration, gratuliert Anja Senn zur Wahl in den Vorstand. Bild: PD

Die professionelle Eingliederung von Arbeitslosen in den Berufsalltag auf der Basis anerkannter christlicher Grundwerte soll gefördert werden. Diese Absicht wurde an der Mitgliederversammlung von Kompass Arbeitsintegration in Bischofszell am 4. März vergangener Woche bekräftigt.