Kommt die Deponie Sandeggere auf dem Seerücken, oder nicht? – Der Showdown an den Gemeindeversammlungen Wäldi und Raperswilen wirft seine Schatten voraus

Weil sich das betroffene Gelände für die Deponie Sandeggere über die Grenze zweier Seerückengemeinden erstreckt — der grössere Teil in Wäldi, der kleinere in Raperswilen — werden die Stimmbürger beiderorts zu dem Projekt befragt. Raperswilen führt am kommenden Donnerstag, 13. August, in der Turnhalle eigens eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Teilzonenplanrevision durch.

Am Tag darauf, am Freitag, 14. August, sind die Wäldinger Stimmberechtigten aufgefordert über Sandeggere abzustimmen. Coronabedingt wurde diese Versammlung von der Mehrzweckhalle Sonterswil in die Halle der Rüegg Gallipor AG, in Engwilen verlegt.

Nur wenn beide Gemeinden grünes Licht geben, kann das Projekt verwirklicht werden. Allerdings besteht für die Projektgegner darüber hinaus die Möglichkeit, dass sie ihre von den Gemeinden abgelehnten Einsprachen (deren fünf in Wäldi und zwei in Raperswilen) noch weiterziehen können.