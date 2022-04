Ueli Fisch: umtriebiger Politiker kandidiert in Weinfelden

Kommentar Wahlkampf in Weinfelden mit zwei politischen Schwergewichten: GLP-Kandidat Ueli Fisch wird es nicht einfach haben In Weinfelden kandidiert GLP-Mann Ueli Fisch für die Nachfolge von Max Vögeli als Stadtpräsident. Nebst Unternehmer Roger Simmen schickt sicher auch noch die CVP einen Kandidaten ins Rennen. Fisch wird es nicht einfach haben, gegen diesen zu bestehen. Mario Testa 06.04.2022, 17.15 Uhr

Ueli Fisch kandidiert für die GLP für das Amt des Stadtpräsidenten von Weinfelden. Bild: Andrea Tina Stalder

Die GLP schickt Ueli Fisch ins Rennen ums Stadtpräsidium von Weinfelden. Dank zahlreicher kantonaler und eidgenössischer Wahlkämpfe sowie vieler Presseauftritte ist Ueli Fisch sehr bekannt. Was Fisch jedoch fehlt, ist der Heimvorteil, zudem war er in den vergangenen Jahren eine politische Allzweckwaffe seiner Partei, die aufgrund der vielen Einsätze etwas an Schärfe verloren haben könnte.