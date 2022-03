Kommentar Politisches Kalkül: Viel Auswahl haben die Weinfelderinnen und Weinfelder bei den Ersatzwahlen nicht In Weinfelden stehen Ersatzwahlen an. Bis auf die FDP portiert jedoch keine Partei einen Kandidaten. Warum das nicht nur gut ist und auch für die Liberalen kein Garant auf einen Sitz in der Exekutive. Sabrina Bächi 19.03.2022, 04.30 Uhr

Für die Ersatzwahlen im Mai haben die Weinfelderinnen und Weinfelder keine Auswahl. Bild: Mario Testa

Die Wahl bei einer Wahl zu haben, ist in einer Demokratie die ideale Ausgangslage. In Weinfelden fällt eine mögliche Auswahl bei den Ersatzwahlen im Mai offenbar zwei Gründen zum Opfer: Zum einen überwiegt wohl das Bedürfnis nach politischer Harmonie. Weder die SVP noch die Mitte stellen den Anspruch der FDP in Frage. Zum anderen steckt der aufmüpfige links-grüne Flügel offenbar in personellen Nöten. Die SP ist mit der Verteidigung ihres Sitzes beschäftigt und die GP und GLP haben selbst keine Auswahl zu bieten.