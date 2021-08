Nötig und Dringend - Der Hochwasserschutz darf nicht warten

Kommentar Bürglen, Bussnang und Weinfelden präsentieren Gewässerlinien für die Thur: Dies ist nötig und dringend Mit dem Hochwasserschutz zwischen Bürglen und Weinfelden muss es vorwärts gehen. Es allen recht zu machen, ist für die Behörden unmöglich. Mario Testa 19.08.2021, 18.45 Uhr

Die Thur bei Weinfelden. Oberhalb des Wehrs soll sie renaturiert werden. Bild: Mario Testa

Renaturierung: Weinfelden, Bürglen und Bussnang haben am Mittwochabend ihren Entwurf zu den Gewässerraumlinien präsentiert. Passend in der Badi Weinfelden, die mitten im betroffenen Gebiet liegt. Und es scheint als hätten die Bauern in den vergangenen Jahren sich Gehör verschaffen können. 20 Hektaren Ackerland bleiben, was sie heute schon sind.