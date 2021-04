Kommentar Ein Nichtstun müsste man Volley Amriswil mehr vorwerfen als diesen Akt der Verzweiflung Erstmals seit 2012 und dem Absetzen von Carlos Schwanke trennt sich der NLA-Volleyballklub Amriswil wieder einmal vorzeitig von einem Trainer. Alleine diese Zeitspanne zeigt schon, wie schwer den Verantwortlichen der Entscheid gefallen sein muss, Headcoach Marko Klok mitten im Playoff-Final freizustellen. Matthias Hafen 11.04.2021, 16.52 Uhr

Die Mannschaft von Volley Amriswil wird für die restlichen Playoff-Finalspiele vom bisherigen Assistenten Matevz Kamnik gecoacht. Mario Gaccioli

Matthias Hafen, Sportredaktor Reto Martin

Was tun, wenn man mit einem überlegenen Kader im Playoff-Final gegen den Aussenseiter 1:2 in Rückstand liegt? Keine einfache Frage für die Verantwortlichen von Volley Amriswil in der Best-of-5-Serie gegen Chênois. Noch im Nachgang der zweiten Niederlage am Samstagabend im heimischen Tellenfeld stellten sie Trainer Marko Klok frei. Es ist ein Akt der Verzweiflung. Ganz besonders zu diesem Zeitpunkt. Denn dass Assistent Matevz Kamnik vor dem Schicksalsspiel am Mittwoch in Genf gross anders auf die Mannschaft einwirken kann, ist unwahrscheinlich.