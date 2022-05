Kommentar Ein Nein zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes wirft Amriswil um Jahre zurück Amriswil stimmt am kommenden Wochenende über den Neubau des Bushofs und die Neuorganisation des Bahnhofplatzes ab. Ein Leitartikel von Amriswil-Redaktor Manuel Nagel. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 07.05.2022, 04.10 Uhr

So sieht der geplante Bushof aus. Das Siegerprojekt «Unter Bäumen» setzte sich gegen neun Mitbewerber in einem Planerwahlverfahren durch. Bild: Studio Vulkan, Zürich

Nicht weniger als «eine der wichtigsten Abstimmungen der letzten Jahrzehnte» nennt Stadtpräsident Gabriel Macedo das Kreditbegehren von insgesamt 9,2 Millionen Franken, über welches das Amriswiler Stimmvolk am kommenden Wochenende befinden wird.

Sämtliche Parteien haben sich für das Projekt ausgesprochen. Selbst die SVP, in der es die hitzigsten Diskussionen gab, hat am Ende die Ja-Parole, wenn auch mit einigen Gegenstimmen, beschlossen. Es wäre für die Volkspartei auch ein verheerendes Signal gewesen, wenn die Parteibasis ihren vier Stadträten, die immerhin die Hälfte des Exekutivgremiums stellen, in den Rücken gefallen wäre – allen voran Amriswils Sicherheits- und Verkehrsminister Felix Würth.

Hier sind westlich der Unterführung 14 Kurzzeitparkplätze eingeplant. Bild: PD

Dennoch sind einige kritische Anliegen aus den Reihen der SVP durchaus berechtigt und prüfenswert. Obwohl viele Fachleute an diesem Projekt mitgearbeitet haben, gibt es immer noch Optimierungsmöglichkeiten, etwa im Bereich der Kurzzeitparkplätze.

Die Parkplatzsituation gab insgesamt viel zu reden. Für die einen kann es nie genug Parkplätze geben, und viele wollen auch weiterhin aus Bequemlichkeit bis vor die Schienen fahren, wenn sie zur Arbeit pendeln, oder bis vor den Shop im Bahnhofgebäude, um schnell etwas einzukaufen. Doch Amriswil hat sich gewandelt, vom Dorf hin zur Kleinstadt. Niemand würde etwa in Frauenfeld oder gar St.Gallen diese Forderungen stellen.

Fakt ist: Die Anzahl der Langzeitparkplätze reduziert sich von 113 auf 101. Die aktuellen zwölf Kurzzeitparkplätze werden dafür auf 37, also auf das Dreifache erhöht – sofern der Stadtrat sein Versprechen aus der Abstimmungsbotschaft nicht vergisst, die frei werdenden 21 Plätze östlich der Bahnunterführung ebenfalls für die Nutzung des Bahnhofareals zur Verfügung zu stellen.

Deshalb ist auch der hin und wieder vorgebrachte Vorschlag derer, die anstelle der Grünfläche vor dem Bahnhofgebäude auch noch alles mit parkierenden Autos verstellen würden, nicht mehrheitsfähig. «Amriswil hat genug Pärke, wir brauchen keinen weiteren», lautete jeweils das Argument der Kritiker. Mit Verlaub, diese wenigen Quadratmeter mit ein paar Bäumen sind kein Park. Aber es verschafft dem Bahnhofplatz ein angenehmes Flair, wenn man jemanden vom Zug oder Bus abholen will. Weshalb soll der Amriswiler Bahnhof nicht etwas freundlicher daherkommen, als all die üblichen funktionalen Betonwüsten, wie man sie sonst von Bahnhofplätzen der umliegenden Thurgauer Städte, von St.Gallen oder Winterthur her kennt?

So wie auf dieser Illustration soll in Zukunft der Bahnhofplatz ausschauen. Die alten Häuser links im Hintergrund werden jedoch durch eine moderne Überbauung ersetzt. Bild: Studio Vulkan, Zürich

Als «wüst» oder gar «hässlich» bezeichnet die Mehrheit der Passanten das Gebiet südlich des Bahnhofs. Selbst die wunderschöne alte Post geht in diesem allgemeinen Schandfleck der Stadt unter. Zum Glück weichen die heruntergekommenen Häuser, die zur Zeit ein ankommender Gast zuerst von Amriswil wahrnimmt, einer modernen Überbauung. Diese soll – wenn alles aufgeht – im Sommer oder Herbst 2025, zeitgleich mit dem Bushof und Bahnhofplatz fertig gestellt sein. Die beiden Grossprojekte sind optimal aufeinander abgestimmt.

So sieht aktuell das Gebiet südlich der Poststrasse von den Schienen her gesehen aus. Die Langzeitparkplätze an dieser Stelle werden auf die Nordseite kommen, hier gibt es künftig nur noch Kurzzeitparkplätze. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16. Dezember 2021)

Gabriel Macedo hat im Abstimmungskampf korrekterweise erwähnt, das Kreditbegehren könne man auch ablehnen, ohne die Entwicklung südlich der Poststrasse zu gefährden. Das stimmt natürlich, und es ehrt den Stadtpräsidenten, dass er dies nicht als Druckmittel ins Feld führen wollte. Bei einem Ablehnen der Vorlage hat Amriswil in einigen Jahren zwar keine baufälligen Häuser mehr beim Bahnhof, aber immer noch einen Bahnhofplatz, der ein Flickwerk ist, weil man dort dennoch etwas machen muss – alleine schon des Gleichstellungsgesetzes wegen. Wenn man schon Geld in die Hand nehmen muss, dann lieber richtig bauen. Das gilt auch für die Velostation, die einige wegen der Kosten lieber in zwei Etappen bauen würden – was jedoch am Ende mehr kostet. Ein Widerspruch.

So soll es ab Sommer/Herbst 2025 südlich der Poststrasse aussehen. Bild: Nightnurse Images AG

Dass etwa die Sporthalle im zweiten Anlauf besser wurde, das stimmt. Aber diese konnte auf der grünen Wiese gebaut werden – ohne enge Platzverhältnisse wie beim Bahnhof. Das Projekt mag nicht perfekt sein, was es angesichts der Komplexität auch nie sein wird. Ein für alle besseres und somit mehrheitsfähiges Projekt wird es deshalb nicht geben. Nicht 2025, nicht 2030. Ein Nein hingegen würde Amriswil bloss um Jahre zurückwerfen.

Die überwachte Velostation mit 336 Abstellplätzen und die 14 Kurzzeitparkplätze sind östlich des Bahnhofgebäudes und des Bahnhofplatzes geplant. Bild: Studio Vulkan, Zürich

