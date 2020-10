«Komm, das könntest doch du machen» – mit diesen Worten überredeten Stiftungsratskollegen Hans Weber vor 15 Jahren Leiter des Schulmuseums Amriswil zu werden

Gemeinsam «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» im Amriswiler Schulmuseum schauen

Fünf Thurgauer Gemeinden kämpfen diese Woche in der SRF-Sendung «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» um den Sieg. Am Freitag treffen sich die Teilnehmer zu einem Public Viewing in Amriswil.