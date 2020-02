Kollision in Tägerwilen: Auto gerät auf Bahngleise – Thurbo kann nicht mehr bremsen Spektakulärer Unfall am Dienstag in Tägerwilen: Ein Auto wurde auf dem Bahngleis von einem sich nähernden Thurbo erfasst. Verletzt wurde niemand. 11.02.2020, 12.51 Uhr

Ein Thurbozug kollidierte in Tägerwilen mit einem Auto. Bild: Martin Bennett

(red.) Am Dienstag ist ein Thurbo in Tägerwilen mit einem Auto kollidiert. Der silberne Toyota Yaris ist aus noch unbekannten Gründen auf die Schienen geraten. Ein Zusammenstoss konnte nicht mehr verhindert werden, sagt die Kantonspolizei Thurgau gegenüber «FM1Today». Die Bergungsarbeiten sind noch in Gang. Es wurde niemand verletzt.