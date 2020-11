Können die Gemeinderäte zum Weitermachen gezwungen werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Wahlen in Salmsach

Nur drei Tage vor den Wahlen findet am 26. November in Salmsach die Budgetversammlung statt. Viele Stimmbürger dürften diese mit Spannung erwarten. Denn zahlreiche an den Gemeindepräsidenten gerichtete Fragen liess dieser bisher unbeantwortet. Aufgekommen sind sie an der letzten Gemeindeversammlung vom 10. September. Damals gingen in Salmsach bekanntlich die Wogen hoch, als die Gemeinderäte ihre Differenzen mit Gemeindepräsident Martin Haas öffentlich machten und mit zahlreichen Beispielen untermauerten. Haas war krankheitshalber nicht anwesend.

Die Gemeindeversammlung findet statt am 26. November, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Bergli.