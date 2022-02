Knatsch Schriftlich bei Umweltverbänden entschuldigt: Keine Anzeige gegen Thurgauer Motocross-Chef Weil Willy Läderach in der Presse gesagt hat, er wurde von Umweltverbänden erpresst und es seien Verhindererverbände, drohte ihm eine Anzeige. Nun hat sich der Vorstand von Pro Natura Thurgau gegen diese Massnahme entschieden. Der Grund: eine schriftliche Entschuldigung. Sabrina Bächi 07.02.2022, 16.20 Uhr

Willy Läderach ist Organisator von MXGP-Rennen. Bild: Donato Caspari

Die Naturschutzorganisation Pro Natura Thurgau hat sich an einer Sitzung Ende Januar entschieden, gegen Willy Läderach, Organisator von Motocross Rennen im Thurgau, keine Anzeige zu erstatten. Läderach hat Pro Natura als «Verhindererverband» bezeichnet und Anschuldigungen geäussert, er sei von Thurgauer Umweltschutzorganisationen erpresst worden (diese Zeitung berichtete).

Toni Kappeler, Präsident Pro Natura Thurgau Bild: PD

In einem Zeitungsartikel forderte Toni Kappeler, Präsident von Pro Natura Thurgau, dass sich Läderach dafür entschuldigt. Obwohl diese Entschuldigung «reichlich unverbindlich war», wie Kappeler auf Anfrage in einer Medienmitteilung schreibt, verzichte man auf eine Anzeige. «Obschon wir lückenlos belegen können, dass seine Anschuldigungen haltlos waren.» Denn Willy Läderach hat sich schriftlich bei Toni Kappeler entschuldigt.

In diesem Schreiben, welches der Redaktion vorliegt, nimmt er den Ausdruck «Verhinderungsverbände» zurück. Die Aussage, die Umweltverbände hätten ihn und das OK MXGP Suisse erpresst, bezeichnet Willy Läderach in diesem Schreiben als «falsch». Für Pro Natura sei damit der Fall erledigt, meint Kappeler abschliessend. «Unser wichtigstes Ziel ist erreicht: der ungeschmälerte Erhalt eines Amphibienlaichgebietes von nationaler Bedeutung; der Schutz von Laubfrosch, Kammmolch, Gelbbauchunke und unzähligen anderen seltenen und bedrohten Tierarten», schreibt Kappeler.