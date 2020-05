Knatsch im Salmsacher Gemeinderat: Jetzt werden erste Details bekannt

Gemeindepräsident Martin Haas steht unter anderem in seiner Funktion als Bauverwalter bei den Kollegen im Gemeinderat in der Kritik. Der Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission sagt, dass die Anschuldigungen berechtigt seien. Noch diese Woche will die Gemeinde darüber informieren, wie es weiter geht.

Markus Schoch/Tanja von Arx 25.05.2020, 04.30 Uhr