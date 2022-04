Drama ums Kreuzlinger Kulturzentrum Kult-X nimmt seinen Lauf

Knatsch «Hexenjagd», «Irreführung»: Streit ums Kreuzlinger Kult-X spitzt sich zu – zehn Fragen und Antworten Die Fronten zwischen der Leitung des Kulturzentrums und der Stadt sowie ihrer Kulturkommission sind verhärtet. Mit der Stadträtin herrscht Eiszeit. Es stehen sogar justiziable Vorwürfe im Raum. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.30 Uhr

Das Kulturzentrum Kult-X im Schiesserareal an der Hafenstrasse macht turbulente Zeiten durch. Bild: Urs Brüschweiler

Am 8. April kündigten der Vorstand und die Betriebsleitung des Kult-X an, in globo zurückzutreten. Ein Trägerverein sei ein untaugliches Modell und sie seien ständiger Kritik von Exponenten der Mitgliedsvereine und der Stadt ausgesetzt. In der Tat wird von verschiedenen Seiten mehr Transparenz in Organisation und Betriebsführung des Kreuzlinger Kulturzentrums gefordert.

Der Stadtrat meldet sich mit einer Medienmitteilung zu Wort. Er bedauere die angekündigten Rücktritte und schätze die Leistungen von Vorstand und Leitung. Jedoch halte er im Gegensatz zu ihnen an der Betriebsstruktur des Kulturzentrums mit einem Trägerverein fest und sei davon überzeugt. Man wolle den Aufbau des Kult-X gemäss der Botschaft zur Volksabstimmung im September 2021 weiterführen und in neue Hände übergeben.

Geharnischtere Worte findet die städtische Kulturkommission. Ihr Statement zu den «Querelen um das Kulturzentrum» wurde zwar nicht an die Medien verschickt, jedoch an die Mitglieder des Gemeinderates. Unserer Zeitung liegt das Schreiben vor. Darin heisst es, nicht der Verein als solcher sei gescheitert, «sondern es gelang nicht, dessen interne Probleme zu lösen». Es wäre ein «Unding», aufgrund von internen Querelen den Betrieb zu gefährden oder gar aufzuheben. Als «unrealistisch und irreführend» wird der Vorschlag der Kult-X-Leitung betitelt, ein städtisches Kulturbüro könnte in die Bresche springen. Im Rahmen der Volksabstimmung sei von einer anderen Trägerschaft nie die Rede gewesen.

«Mit dem Rücktritt des verbleibenden Vorstandes und der Geschäftsleitung ist der Weg frei für eine Neuwahl und einen Neubeginn im Schiesser-Areal.»

«Wir weisen die einseitige Schuldzuweisung an die Stadt zurück», heisst es. Auch die Kulturkommission habe bereits auf bestehende Organisationsprobleme hingewiesen. Der Kult-X-Vorstand stelle dies nun als «Misstrauen und Miesmacherei» dar. Vereinsvorstand und Betriebsleitung fehle es an demokratischem und rechtlichem Verständnis. Das zeige etwa die Weigerung, die Rechnung des Vereins Kultur worX offenzulegen. Dieser habe 2021 eine beträchtliche Summe öffentlicher Gelder beansprucht und sei rechtlich zur Transparenz verpflichtet.

Christine Forster

Co-Betriebsleiterin Kult-X Bild: PD

Co-Betriebsleiterin Christine Forster spricht mittlerweile von einer «Hexenjagd». Und auch Vorstandsmitglied und Co-Betriebsleiter Stephan Militz zeigt sich empört. Man habe in der Vergangenheit nie etwas von der Kulturkommission gehört und nun gelange dieses vorwurfsvolle Statement über spezielle Wege an die Öffentlichkeit. In einem Schreiben von Vorstand und Betriebsleitung heisst es: Es irritiere in höchstem Masse, dass sich die Kulturkommission öffentlich zu Querelen im Kult-X äussere und wissentlich falsche Angaben mache.

«Zudem finden wir es befremdlich, dass Stadträtin Dorena Raggenbass, ihres Zeichens Präsidentin der Kulturkommission, gleichzeitig zwei verschiedene Meldungen an den Gemeinderat bzw. an die Medien verschickt.»

Sie verwahrt sich gegen die Aussagen der Kulturkommission. Das Kult-X sei nicht gescheitert, wie behauptet werde, sondern man habe in Windeseile und unter widrigen Umständen einen gut funktionierenden und finanziell gesunden Betrieb aufgebaut und übergebe diesen jetzt in neue Hände. Vorstand und Betriebsleitung des Kult-X verteidigen ihren Vorschlag mit dem Kulturbüro. Ein solches könnte den Betrieb einfacher führen als ein «komplexes Trägerschaftsgebilde». Militz und Forster verweisen erneut darauf, dass es intern keine nennenswerten Probleme gebe. «Jedoch waren wir stets konfrontiert mit Mutmassungen und Vorwürfen und gleichzeitig absorbiert mit den verschiedenen, oftmals nicht kongruenten Ansprüchen von 20 sehr unterschiedlichen Kulturvereinen.»

Gemäss Stadträtin Dorena Raggenbass hat die städtische Kommission den Auftrag vom Stadtrat, den Aufbau des Kulturzentrums zu begleiten. Die Zusammensetzung der Kommission birgt allerdings tatsächlich Brisanz. Mit Valentin Huber und Kurt Schmid sind zwei Personen Mitglied im derzeitig achtköpfigen Gremium, die sich zuletzt öffentlich kritisch über die Kult-X-Leitung äusserten. Christine Forster war zudem bis am 8. Dezember 2021 selbst noch Mitglied. Sie trat allerdings nach einer Sitzung zum Thema Kult-X per sofort aus der Kommission zurück, nachdem sie, wie sie sagt, mit Vorwürfen überhäuft worden war und keine Stellungnahme abgeben durfte. Forster sagt heute:

«Die Kulturkommission hat das Kult-X in seiner Entwicklung weder unterstützt noch konstruktiv begleitet, das Gegenteil war leider der Fall.»

Dorena Raggenbass

Stadträtin Kreuzlingen Bild: Donato Caspari

Die Stadträtin sagt, das Vertrauen von Seiten Kult-X in ihre Person sei beschädigt. Es sei ihr Wunsch, auf die sachliche Ebene zurückkehren zu können. Die Forderung der Stadt nach Transparenz müsste aber erfüllt werden. Vergangene Woche trafen sich jedenfalls Stadtpräsident Thomas Niederberger und Vize Ernst Zülle mit der Kult-X-Leitung. Vize-Präsidentin Martina Reichert, Militz und Forster baten Niederberger darum zu klären, wie der Revisionsbericht, der von der Firma Trewitax über die Kult-X-Rechnung 2021 erstellt wurde, an die Öffentlichkeit gelangen konnte. Dass selbiger zu verschiedenen Medien (auch zu unserer Zeitung, Anm. d. Redaktion) kam, erstaunt die Kult-X-Leitung in höchstem Grad. Das sei ein unhaltbarer Vorgang und durchaus justiziabel. Ausserdem enthalte der geleakte Bericht noch Unklarheiten und sei noch nicht fertig gewesen. Die Stadträtin sagt:

«Die Stadt begutachtet den Revisionsbericht erst dann, wenn er ihn offiziell vom Kult-X-Vorstand erhält. Ich gehe aber davon aus, dass mit den Finanzen alles in Ordnung ist.»

Aus den Zahlen kann interpretiert werden, dass praktisch sämtliche Aufwände für Künstlergagen im abgelaufenen Jahr – rund 70'000 Franken aus Subventionen des Kantons Thurgau – an den Verein Kultur worX gingen. Kultur worX ist ein Verein von Stephan Militz und Christine Forster, der zahlreiche Veranstaltungen im Kulturzentrum durchführt. Die beiden erklären dies damit, dass erstens auch andere Veranstalter über Kultur worX abrechneten und zweitens, dass gerade im Sommer 2021 die Mitgliedervereine fast keine Veranstaltungen durchführten, die mit kantonalen Geldern gefördert werden konnten. «Alle hatten die Möglichkeit, diese Gelder zu beziehen und entsprechende Veranstaltungsformate anzubieten.» Stephan Militz betont überdies, dass man sich keinesfalls weigere, die Rechnung von Kultur worX offenzulegen, sobald sie fertig sei. Er machte dieser Zeitung gar das Angebot zu einem ausführlichen Einblick zu gegebener Zeit.

«Wir haben nichts zu verbergen.»

Bild aus dem Kult-X. Bild: Urs Brüschwelier

Schwierig zu sagen: Die Wogen könnten durchaus hochgehen, wenn die Vertreter der derzeit 18 Mitgliedsvereine konsultativ über den Vorschlag der Kult-X-Leitung befinden. Weil das Modell Trägerverein nicht funktioniere, schlägt man eine Auflösung des Vereins Kult-X per Generalversammlunge an einem noch zu bestimmendem Datum vor. Nicht einfacher macht den Abend, dass Kult-X-Präsident Jean Grädel aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein kann.

Das gilt es noch genau zu klären. Militz und Forster sagen, die bereits zugesagten Termine und Veranstaltungen werden sie noch durchführen. Allerdings gebe es auch im Haus einiges Organisatorisches zu klären. «Wir machen uns sicher nicht einfach vom Acker. Aber es muss sich dann eigentlich jemand anderes kümmern. Wir arbeiten hier schliesslich seit langem ehrenamtlich und ohne Lohn», sagt Christine Forster.

