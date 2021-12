Kammerorchester Amriswil spielt in der evangelischen Kirche

Klassische Musik Von Bach bis Telemann: Das Kammerorchester Amriswil entführt das Publikum in die Barockzeit Im Rahmen der «Amriswiler Konzerte» spielte das Kammerorchester Amriswil ein Concerto grosso. Barbara Hettich 20.12.2021, 16.30 Uhr

Anne-Kathrin Sallenbach am Cello und Jürg Trippel am Cembalo. Bild: Barbara Hettich (Amriswil, 19. Dezember 2021)

Das diesjährige Konzert des Kammerorchesters Amriswil in der evangelischen Kirche stand ganz im Zeichen der Barockmusik. Einer Zeit, als die Herrschaften gepuderte Perücken trugen und in prunkvollen Kleidern über die Tanzfläche schritten. Mit Barockmusik bringt man unweigerlich Johann Sebastian Bach und das Cembalo in Verbindung. Beim Konzertauftakt standen denn auch zwei Fugen von Bach auf dem Programm: Fuge Nummer eins und das Prinzip der Überbindung; Fuge Nummer vier mit fallendem Terzsprung und Jürg Trippel am Cembalo. Mit einer Leichtigkeit nahmen Streicher und Bläser die Herausforderungen der wechselnden Stimmführung an und spielten einfühlsam beim «Concerto grosso in F-Dur» von Arcangelo Corelli. Mit «Fingershakes» bedankte sich ein sichtlich zufriedener Dirigent Hanspeter Gmür bei seinen Musikern.

Ungewöhnliche Besetzung

Barock war das Zeitalter, in dem sich die Triosonate zum Concerto grosso entwickelt hat. Beim Concerto grosso stehen einander Gruppen von Instrumenten gegenüber. Die Ripieno – Stimmen, die in den Tutti-Passagen spielen – werden zumeist mehrfach besetzt. Das Kammerorchester Amriswil spielte Telemanns «Concerto B-Dur» solistisch. Dafür wurden die Stühle zur Seite gerückt und drei Violinen (Vroni Dünner, Rahel Zellweger, Doris Heller) standen drei Oboen (Brigitte Rüf, Lisa Brugger, Hannah Krüger) gegenüber und spielten sich die Melodien zu.

Violonistin Rahel Zellweger. Bild: Barbara Hettich (Amriswil, 19. Dezember 2021)

Für den musikalischen Boden sorgte die Basso-continuo-Gruppe mit Violoncello (Anne-Kathrin Sallenbach), Kontrabass (Andreas Amann), Fagott (Anja Niederwolfsgruber) und Cembalo (Jürg Trippel). Den Abschluss des Abends gestaltete das Kammerorchester wieder in Vollbesetzung – mit einem weiteren Werk von Georg Philipp Telemann, mit der «Ouverture à 7 in C-Dur». Das Publikum in der gut besetzten Kirche bedankte sich mit langanhaltendem Applaus.