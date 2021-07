Klage «... dann sähen wir schön blöd aus»: Weshalb Schönholzerswilen dem Kanton Thurgau kein Geld zahlen will – und jetzt vor Gericht gezogen wird Der Kanton Thurgau sieht sich gezwungen, gegen die Politische Gemeinde Schönholzerswilen den Rechtsweg einzuschlagen. Trotz Abmachungen will die Gemeinde ihren Anteil für die Dammsanierung über das Itobel nicht bezahlen. Ihre Versicherung stellt sich auf den Standpunkt, die Ansprüche des Kantons seien verjährt. Sabrina Bächi Aktualisiert 09.07.2021, 15.45 Uhr

Der Damm muss wieder aufgeschüttet werden. Bild: Mario Testa

Der Kanton klagt gegen eine Gemeinde. Gegen die Gemeinde Schönholzerswilen um genau zu sein. Das ist ein bisher nie dagewesener Fall. «Normalerweise haben wir immer ein gutes Auskommen mit den Gemeinden», sagt Marco Sacchetti, Generalsekretär vom Departement für Bau und Umwelt.

Der Kanton bestreite Hunderte Schadensfälle mit Gemeinden und man finde immer einen gemeinsamen Weg. Inhaltlich, so Sacchetti, gebe es auch dieses Mal keinen Streitpunkt. Das Problem ist das Geld.

Eine geborstene Wasserleitung steht am Anfang

2017 bricht eine Wasserleitung zwischen Schönholzerswilen und Hagenwil. Sie verläuft in einem Damm im Itobel. Dieser rutscht aufgrund dessen ab und richtet einen Schaden an der Kantonsstrasse an. Der Verkehr konnte für längere Zeit nur noch halbseitig in der Dammmitte geführt werden, weil aufwendige geologische und bautechnische Abklärungen nötig waren.

Bagger gruben sich bei der Dammsanierung durchs Hagenwilertobel in Schönholzerswilen. Archivbild: Mario Testa

Von Mitte März bis Ende April 2018 liess das kantonale Tiefbauamt den Damm in Absprache mit der Gemeinde für rund 600'000 Franken sanieren, die politische Gemeinde sorgte gleichzeitig für den Ersatz der Leitungen, das schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Haftpflichtversicherung will nicht zahlen

Die Kosten von 600'000 Franken, so die Abmachung, wollte man sich teilen. Das kantonale Tiefbauamt stellte 2019 die Schlussrechnung. Wie besprochen sollte die Gemeinde die Hälfte, also rund 300'000 Franken, zahlen. Doch nun stellte sich die Haftpflichtversicherung der Gemeinde Schönholzerswilen auf den Standpunkt, dass sie den Schaden nicht bezahlen müsse, da er verjährt sei.

«Wir haben wirklich keine Freude an dieser Situation», sagt Generalsekretär Sacchetti. Man habe das Gespräch gesucht, habe es versucht zu klären. Doch die Mahnungen blieben unbeachtet. Der Betrag ist weiter offen. Der Kanton könne nicht einfach so auf 300'000 Franken verzichten, sagt Sacchetti. Deshalb hat sich das Departement entschieden, die Sachlage vor Gericht zu klären und reichte am Freitag beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Gemeinde ein.

Marco Sacchetti, Generalsekretär Departement Bau und Umwelt Bild: Reto Martin

«Der Rechtsstandpunkt ob es eine Verjährung ist oder nicht, muss nun geklärt werden», sagt Sacchetti. Für ihn kam die Weigerung, den Betrag zu zahlen, aus heiterem Himmel. «Bisher gab es nie einen vergleichbaren Fall.» Er versteht auch nicht, warum die Gemeinde den Betrag nicht bezahlt und dann selbst mit der Versicherung klärt, ob es ein Versicherungsfall sei oder nicht.

«Die Gemeinde versteckt sich hinter der Versicherung. Diese geht uns aber nichts an. Die ganze Angelegenheit ist einfach unnötig.»

Eine Sache zwischen Anwälten

In Schönholzerswilen ist man nicht erfreut über die Entwicklungen. Gemeindepräsident Ernst Schärrer sagt auf Nachfrage, dass der Gemeinderat da keinen grossen Einfluss habe. «Es ist eine Sache zwischen Anwälten», sagt er. Denn die Gemeinde habe anerkannt, dass man Schuld sei, da am Ursprung des Schadens eine Wasserleitung der Gemeinde steht, die kaputtging. Inhaltlich ist nichts strittig, bestätigt Schärrer.

Für den Gemeinderat sei es ganz klar einen Versicherungsfall und wenn die Versicherung sagt, dass der Fall verjährt sei, dann könne er auch nicht viel tun.

Ernst Schärrer, Gemeindepräsident Schönholzerswilen Bild: PD

«Wir sind davon ausgegangen, dass alles funktioniert», sagt Schärrer.

Die 300'000 Franken mit Steuergeldern zu bezahlen, sieht er indes nicht ein. «Es ist ein Schadensfall und die Versicherung muss dies übernehmen – genau dafür haben wir ja eine Versicherung. Wenn wir das mit Gemeindegeldern vorfinanzieren würden, und dann ist der Fall verjährt, dann sähen wir schön blöd aus», sagt er.

Das Geld vorschiessen, wenn der Sachverhalt nicht klar ist, wollte der Gemeinderat nicht, stellt Schärrer klar. Mit ihm selbst habe der Kanton einmal das Gespräch gesucht. Er habe den Sachverhalt wissen wollen, den man ihm plausibel darlegen konnte. «Beide Seiten haben auf ihre Standpunkte beharrt, was die Verjährung betrifft. Das muss nun vor Gericht geklärt werden.»