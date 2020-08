Kirchgemeinde im Wandel: Evangelisch Märstetten wartet auf den neuen Pfarrer Die Evangelische Kirchgemeinde Märstetten führte am Sonntag nach dem Gottesdienst die Versammlung durch. Nebst den Bisherigen wird neu Hanna Trippel in die Kirchenvorsteherschaft gewählt. Manuela Olgiati 23.08.2020, 16.45 Uhr

Die Behörde der Evangeleischen Kirchgemeinde Märstetten: Andrea Gmür, Claudia Leuenberger, Präsident Martin Rutschmann, Beat Osterwalder, Alice Schwarz und Hanna Trippel. Bild: Manuela Olgiati

Pfarrer Stefan Wohnlich hat in seiner Predigt am Sonntagmorgen im Gottesdienst der Evangelischen Kirche von Märstetten über Sorgen und Ermutigung gesprochen. Auch die anschliessende Versammlung der Kirchgemeinde machte den Anwesenden Mut.

Als erstes wurde mitgeteilt, dass Stefan Wohnlich Ansprechperson bleibt, bis Pfarrer Tobias Arni im Februar 2021 sein Amt antritt. Der bisherige Pfarrer Karl F. Appl war 22 Jahre für Märstetten zuständig und wurde Ende Juli pensioniert.

Abschied für Christian Tobler nach zehn Jahren

An der Versammlung stand dann die Wahl der Kirchenvorsteherschaft an. Für die neue Amtsperiode wählten die 43 Kirchbürger in einer geheimen Abstimmung die bisherigen Mitglieder mit Präsident Martin Rutschmann, Alice Schwarz, Andrea Gmür, Claudia Leuenberger und Beat Osterwalder. Christian Tobler, der das Amt für Kirche und Jugend innehatte, wird nach zehn Jahren mit Dankesworten aus der Behörde verabschiedet. An seiner Stelle neu in die Kirchenvorsteherschaft gewählt wird die 34-jährige Hanna Trippel.

Präsident Rutschmann kündigte an, dass er sein Amt noch zwei Jahre weiterführen werde. «Das gibt uns Zeit, eine Nachfolgelösung zu suchen», sagt er. Ebenfalls einstimmig gewählt werden Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission mit den beiden Bisherigen Willi Spring und Jürg Gurtner und der neu dazu stossenden Monika Hess. Neu gewählt ins Wahlbüro werden Heidi Markgraf, Regula Mohn und Yvonne Gurtner.

Fokus auf die Jugendarbeit

«Zusammenstehen und gemeinsam mehr junge Leute in die Kirche bringen», ist der Leiterin Jugendarbeit Christina Tobler wichtig. Dafür setzt sie sich in ihrer verbleibenden Zeit in der Kirchgemeinde ein. Wegen einer beruflichen Veränderung will sie ihre Funktion im Januar 2021 in neue Hände geben.