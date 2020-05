Kirchenglocken läuten in Scherzingen eine Stunde später Die evangelische Kirchgemeinde Scherzingen-Bottighofen revidiert die Läutordnung und freut sich über eine hohe Stimmbeteiligung. Martina Eggenberger Lenz 17.05.2020, 13.54 Uhr

Blick in den Glockenstuhl der Kirche Scherzingen. (Bild: Barbara Hettich)

Statt einer Rechnungs- und Budgetgemeinde in der Kirche führte die evangelische Kirchgemeinde Scherzingen-Bottighofen erstmals eine briefliche Abstimmung durch. Dass die Änderung der Läutordnung mit einer Verschiebung des «Betzeitläutens» und des «Sonntagseinläuten» um eine Stunde angenommen wird, war für den Präsidenten, Claude Ferrari klar. Dass es jedoch 33 Nein-Stimmen gäbe, hat er nicht erwartet. Die Änderung wurde trotzdem mit 160 Stimmen angenommen.

Das werktägliche Betzeitläuten wird also um eine Stunde von 6 Uhr auf 7 Uhr verlegt. Das Sonntagseinläuten wird von 8 Uhr auf 9 Uhr verschoben, das Zeichenläuten um 9 Uhr fällt entsprechend weg.

Viel höhere Stimmbeteiligung als an der Versammlung

Auch alle anderen Traktanden erhielten ein positives Resultat. So ergab die Rechnung 193 Ja- und 4 Nein-Stimmen, das Budget 191 Ja- und 4 Nein-Stimmen, der Steuerfuss wurde mit 190 Ja zu 4 Nein angenommen. Der Vorteil der brieflichen Abstimmung liege auf der Hand, es beteiligen sich bedeutend mehr Personen, schreibt die Vorsteherschaft. Während an der Rechnungs- und Budgetgemeinde in der Regel 20 bis 30 Personen teilnehmen, haben nun über zweihundert Personen ihre Meinung geäussert.

Der Nachteil hingegen ist, dass nicht klar ist, was jene möchten, die zum Beispiel den bereits sehr tiefen Steuerfuss ablehnen. Da brauche es wohl andere Formen des Dialogs. Für den abtretenden Revisor Max Schär wurde mit 179 Stimmen Regula Imbach-Studer als Nachfolgerin in die Rechnungsprüfungskommission gewählt.