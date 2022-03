Romanshorner Movieday im Kino Roxy wieder ein Erfolg

Kino Am Kurzfilm-Festival in Romanshorn dominieren eher düstere und beklemmende Geschichten Am Samstag waren im Rahmen des «Movie Days» 21 Kurzfilme im Kino Roxy zu sehen. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Markus Bösch 15.03.2022, 12.05 Uhr

Der Film «Ohnmacht» brachte ihnen den Sieg in der Kategorie B. Bild: PD

Organisator Daniel Ziener freute sich, als der Vorhang endlich aufging. «Ich bin glücklich, dass die Filme wieder auf der Kinoleinwand gezeigt werden können.» Mit den 21 (Kurz-)Filmen hätten die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Bild des jungen Filmschaffens erhalten. Und denjenigen, die einen Streifen eingereicht hatten, bot sich die Möglichkeit, ihn in einem Wettbewerb zu präsentieren. In der vierköpfigen Jury sassen dieses Jahr Iris Fürst, Oliver Keller, Raphael Sommer und neu Timo Michels (als Ersatz für Stephan Heim).

«Im Vergleich zu 2020 fällt auf, dass mehr Filme eine eher düstere und beklemmende Geschichte erzählen», sagt Ziener. Vielleicht habe das mit der Pandemie zu tun. Die Regisseure thematisieren Ängste und Probleme von Jugendlichen, Beziehungsgeschichten und historische Begebenheiten.

«Weightless» ist der Publikumsrenner

Die Macher von «Weightless» holen den Publikumspreis. Bild: PD

Während die Jury aktiv war, befragte Tagesmoderator Cyril Keller die Filmemacher von «Weightless». Dabei sagte dessen Regisseur Dominik Rüedi, selbst im Rollstuhl, dass es wichtig sei, das Beste aus dem Leben zu machen, das Trotzdem zu sehen. «Wir waren über 20 Personen am Set und ja, das ist ziemlich viel für einen Kurzfilm.» Und genau dieser Film gewann sowohl den Sonderpreis als auch den Publikumspreis. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich per SMS am Voting beteiligen.

Am Abend standen die Siegerinnen und Sieger des neunten «Movie Day»-Festivals fest: In der Kategorie A (Jugendliche bis 16 Jahre) mit sieben Teilnehmenden waren es die Filme «Die Schule gehört uns» (1.), «The Tart Thief» und «Life With Black Fog». In der Kategorie B (Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre) mit 16 Teilnehmenden hiess der Sieger «Ohnmacht», darauf folgten «Chains» und «The Lost Son». Der Förderpreis ging an den Film «Ladybug» aus der Kategorie A.

Einige Überraschungen zum Jubiläum

Bereits gesetzt ist die 10. Ausgabe des «Movie Day»-Jugendfilmfestivals: Am 18. März 2023 wird zum Jubiläum ins Kino Roxy eingeladen. «Die Besucherinnen und Besucher und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf einige Überraschungen freuen», sagt Ziener.