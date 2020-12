Kinderbetreuung Umfrage hat ergeben: Die Bürgler wollen mehr Kinderbetreuung Die Politische und die Volksschulgemeinde Bürglen wollen die familienergänzende Betreuung etablieren. Dank einer Umfrage weiss die Projektgruppe nun, wo sie ansetzen soll. Mario Testa 07.12.2020, 16.50 Uhr

Eine Kita wie die Bärenhöhle Frauenfeld fehlt derzeit noch in Bürglen. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld, November 2018)

Einen Kinderhort gibt es in Bürglen nicht, wäre aus Sicht der Bevölkerung aber sinnvoll. Das zeigt eine Befragung, welche die Volksschulgemeinde und die Politische Gemeinde Bürglen dieses Jahr durchgeführt haben. An alle Haushalte mit Bewohnern im Alter von 18 bis 55 Jahren wurden Fragebögen verschickt. 188 oder 13 Prozent kamen ausgefüllt zurück, was die Urheber als ansprechend bezeichnen.