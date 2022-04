VSG Nollen bietet in Buhwil einen "Maker Space" an

Buhwil Schulkinder können nach Herzenslust experimentieren Als eine von fünf Pilotschulen im Kanton Thurgau betreibt die Volksschulgemeinde Nollen in Buhwil einen «Maker Space». Der heutigen Zeit entsprechend, werden auch digitale Technologien und Produktionsverfahren angeboten. Monika Wick 03.04.2022, 15.00 Uhr

Eine Schülerin lötet im «Maker Space» in Buhwil. Bild: Monika Wick (Buhwil, März 2022)

Schülerinnen und Schüler dazu bewegen, die schulfreien Mittwochnachmittage in der Schule zu verbringen, scheint auf den ersten Blick ein unmögliches Unterfangen zu sein. Die Hälfte der 260 Primarschulkinder der Volksschulgemeinde Nollen meldete sich aber sogar freiwillig dazu. «Wir wurden derart überrannt, dass wir sogar Schüler abweisen mussten», erklärt Schulleiter Orkun Simsek.

Grund für den Zulauf ist der «Maker Space», den die VSG Nollen im leer stehenden Schulhaus in Buhwil eingerichtet hat. Das ist eine offene Lernwerkstatt, in der nach Herzenslust experimentiert und produziert werden darf.

Im Unterschied zu traditionellen offenen Werkstätten werden im «Maker Space» auch digitale Technologien und Produktionsverfahren angeboten. So finden sich in den Räumlichkeiten 3D-Drucker, Plotter oder Laser-Cutter. Neben klassischen Werkstoffen und Materialien wie Karton, Kunststoff, Holz oder Metall können die Kinder auch Microcontroller, Minicomputer, Sensoren oder Aktoren in ihre Produkte und Erfindungen einbauen.

Kanton leistet finanzielle Unterstützung

Die VSG Nollen ist eine von fünf Thurgauer Pilot-Schulen, welche im Rahmen der Making-Erprobung TG einen «Maker Space» entwickelten und betreiben. Dabei werden sie von der Pädagogischen Hochschule Thurgau, der Ostschweizer Fachhochschule und dem Amt für Volksschule unterstützt. Schulpräsidentin Maike Scherrer sagt:

«Wir erhalten vom Kanton für drei Jahre einen jährlichen Beitrag von 15'000 Franken zur Ausbildung der Lehrer. Zudem stehen uns die Pädagogische Hochschule Thurgau und die Ostschweizer Fachhochschule beratend zu Seite.»

Ab Sommer 2023 soll der «Maker Space» in den regulären Schulunterricht integriert werden.

Kürzlich konnten zahlreiche Lehrpersonen, Eltern sowie Vertreter verschiedener Behörden Einblick in die Räumlichkeiten nehmen und das Angebot kennen lernen. Nola malt mit Filzstiften den Umriss eines Hasen auf ein Stück Karton und lässt ihn danach vom Laser-Cutter ausschneiden. «Ich war schon dreimal beim «Maker Space» und finde es cool, wie viele verschiedene Dinge man hier ausprobieren kann», sagt die Fünftklässlerin.

Lehrpersonen fungieren nur als Begleiter

Dass die Kinder sehr motiviert und interessiert sind, beobachtet auch Praktikant Eckhard Staiger. Gerade zeigt er Interessierten, wie sich mit kleinen Spielzeugen, die er minimal bewegt und dann fotografiert, kurze Filme produzieren lassen. «Im ‹Maker Space› sind Lehrpersonen nur als Begleiter da, welche die Kinder zum selbstständigen Handeln anleiten», erklärt er.

Anna Meyer besucht den Tag der offenen Türe, weil ihre beiden Söhne das Angebot regelmässig nutzen. «Ich bin begeistert. Der ‹Maker Space› ist gut für die Entwicklung der Kinder und zeigt ihnen auf, wie sie ihre Freizeit sinnvoll nutzen können», sagt die Buhwilerin.