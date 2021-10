Kabarett in Kreuzlingen: Mostindienslam, das Königstreffen

KIK-Festival «Träume ich noch?» - Das Königstreffen der Thurgauer Poetinnen Poeten beim Mostindien-Slam in Kreuzlingen Das Jubiläumsfestival des Kabaretts in Kreuzlingen hat mit dem Thurgauer Abend einen fulminanten Auftakt erfahren. Emil Keller 03.10.2021, 16.50 Uhr

Kabarettist Jan Rutishauser aus Güttingen Bild: Ralph Ribi



«Wir Schweizer sind wirklich ein unentspanntes Völkchen: Selbst im Griff unserer Sackmesser haben wir noch weitere Messer versteckt.»

Jan Rutishauser gab mit seinen Beispielen, weshalb die Eidgenossen so gestresst sind, den Auftakt zu einem wortreichen Abend, an dem auch nicht mit Anspielungen an den Thurgau gegeizt wurde.

Der Frauenfelder Slam-Poet Ivo Engeler Bild: Ralph Ribi

Vier Slampoeten kreuzten vergangenen Freitag am Thurgauer Abend des Kabaretts in Kreuzlingen vor einer vollen Dreispitzhalle ihre literarischen Klingen. In diesem «Mostindienslam», einem Schlagabtausch mit Wörtern, wurden von erlebten Kuriositäten bis zu sinnfreien Geschichten, die dennoch zum Nachdenken anregten, eine ganze Palette an irrwitzigen Texten präsentiert.

Sie brennen sich ins Gedächtnis

Der Frauenfelder Jusef Selmann BIld: alph Ribi

Ivo Engeler berichtete etwa von den Eskapaden einer Kuh, welche sich eine Zugfahrt vornahm. Jusuf Selmann hingegen nahm die Zuhörenden mit auf eine nächtliche Zechtour, welche mit der Bekanntschaft von neuen, uniformierten Freunden in einem Kastenwagen endete.

Raphael Kaufmann aus Bichelsee Bild: Ralph Ribi

Das Publikum bestimmte im Nachgang mit ihrer Applauslautstärke, wer ins Finale einzog und als Belohnung eine Flasche Alkohol mit nach Hause nehmen durfte. Das Wortgefecht entschied Raphael Kaufmann für sich, der mit seiner Nachahmung des kratzigen Thurgauer Dialektes sich nachhaltig ins Gedächtnis des Publikums einbrannte.

Die zweite Hälfte gehörte Lara Stoll

Lara Stoll auf der Bühne im Kreuzlinger Dreispitz-Saal. Bild: Ralph Ribi

«Träume ich noch oder darf ich wirklich wieder vor so vielen Leuten auftreten?»

Die zweite Hälfte des Abends bestritt die gefeierte Slampoetin Lara Stoll, welche sich von ihren Anfängen auf den hiesigen Bühnen bis zur Verleihung des Salzburger Stiers hochgetextet hat. Stoll berichtete auf verspielt-diabolische Art von ihren Herausforderungen im Alltag, welche das gemeinsame Kochen mit ihrem Freund am «Krisenherd» oder die Leiden einer verkaterten Stoll wegen einer nie gelieferten Pizza beinhaltete.

«Kurz» war schon der ganze Text ihrer Gitarreneinlage. Musikalisch bereicherte sie den Abend noch mit der Vertonung ihrer Magen-Darm-Grippe. Nachdenklich wurde sie bei ihrer Introspektion über die Einsamkeit. «Sind wir eigentlich immer allein? Ach egal, ist auch nicht so wichtig», schloss Stoll den Abend und erhielt begeistertem Applaus.

Gelungener Auftakt

Der Auftakt zur 20-Jahr-Jubiläumsfeier des Kabaretts in Kreuzlingen war damit gelungen. Über die nächsten Monate verteilt finden in Kreuzlingen viele weitere Kabarett-Abende statt.

www.kik-kreuzlingen.ch