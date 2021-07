Schweizermeisterschaft Hammerball in Kesswil

Auf der Badwiese in Kesswil trug der örtliche Turnverein am Samstag zum fünften Mal die Schweizer Meisterschaft in der Randsportart aus. Bei den Männern hatte der TV Neuwilen die Nase vorne, bei den Damen der DTV Oberaach.

Trudi Krieg 25.07.2021, 15.05 Uhr