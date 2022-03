SP Kreuzlingen organisiert eine Mahnwache gegen den Krieg

Kerzen, Lieder, Gedanken «Ich weiss nicht, ob ich meinen Vater jemals wiedersehen werde»: Traurige Szenen in Kreuzlingen bei Mahnwache zum Ukraine-Krieg Die SP Kreuzlingen lud zu einer Mahnwache gegen den Krieg in den Dreispitzpark ein. Rund 150 Menschen folgten dem Aufruf, viele zündeten eine Kerze an. Unter anderem meldete sich unter Tränen eine junge Ukrainerin zu Wort. Rahel Haag Jetzt kommentieren 03.03.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit Kerzen haben sich die Menschen zur Mahnwache im Kreuzlinger Dreispitzpark versammelt. Bild: Rahel Haag

Aus allen vier Himmelsrichtungen kommen die Menschen am Mittwochabend in den Kreuzlinger Dreispitzpark. Viele sind schon da und halten eine brennende Kerze in der Hand. Am Mittwochabend hat die SP Kreuzlingen zu einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine eingeladen. Insgesamt folgen der Einladung rund 150 Menschen.

SP-Gemeinderätin Charis Kuntzemüller tritt zu Beginn ans Mikrofon und sagt: «Wir sind fassungs- und sprachlos. In diesem Rahmen wollen wir unsere Betroffenheit teilen und unsere Solidarität zeigen.» Die Gedanken seien bei den Menschen in der Ukraine, jenen auf der Flucht und allen Menschen, die sich um ihre Angehörigen sorgten. Zum Schluss bedankt sie sich, dass so viele gekommen sind. Das Mikro sei für weitere Wortmeldungen offen.

Durchs Telefon die Bomben gehört

Auch SP-Kantonsrätin Nina Schläfli hat an der Mahnwache teilgenommen. Bild: Rahel Haag

Ein Mann tritt vor, dessen Frau aus der Ukraine stammt. Sie habe Angst um ihre Verwandten.

«Als sie mit Bekannten telefonierte, hörten wir im Hintergrund die Bomben fallen.»

Später meldet sich eine junge Frau zu Wort. Sie sei Ukrainerin und lebe seit elf Jahren in der Schweiz. Dann bricht ihre Stimme. Unter Tränen erzählt sie, dass ihre Eltern und Geschwister noch in der Ukraine seien und sie sich grosse Sorgen um sie mache.

«Seit sieben Tagen kann ich nicht mehr normal schlafen.»

Jeden Morgen nach dem Aufwachen informiere sie sich als Erstes über die aktuelle Lage in der Ukraine – voller Angst. Ihr Vater müsse nun ins Militär einrücken. «Ich weiss nicht, ob ich ihn jemals wiedersehen werde.» Irgendwo winselt ein Hund. Es ist fast, als würde er mit ihr weinen.

Mit ihren brennenden Kerzen erleuchten die Teilnehmenden der Mahnwache die Nacht. Bild: Rahel Haag

Dann stimmt Sängerin Petra Haas «Imagine» von John Lennon an. Die Friedenshymne schlechthin. Begleitet wird Haas von einem Trompeter und einem Gitarristen. Viele der Anwesenden summen die Melodie, singen stellenweise mit. Eine Frau mit ihrem Kind auf dem Arm wiegt sanft den Oberkörper hin und her. In ihrer Hand hält sie ein selbstgemaltes Plakat. Es zeigt die ukrainische Flagge mit einer Friedenstaube.

Stadt koordiniert Hilfe für Ukraine Die Anteilnahme und Solidarität der Bevölkerung für die Menschen in der Ukraine sei gross, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Um die Hilfsangebote zu koordinieren und die notwendigen Massnahmen umzusetzen, setzt sie deshalb einen Koordinationsstab ein. Stadtrat Markus Brüllmann (SP) stehe derzeit in Kontakt mit Damian Brot, evangelischer Pfarrer und Initiant von «Open Place» sowie mit Karl Kohli, Präsident der Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau (AGATHU). «Die Stadt Kreuzlingen will bei der Koordination von Hilfsangeboten unterstützen, und mithelfen, Massnahmen umzusetzen», lässt sich Brüllmann zitieren. Geprüft würden derzeit mögliche Unterkünfte für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Sollten die offiziellen Unterkünfte nicht ausreichen, würden auch private Unterkünfte gesucht. Über den weiteren Verlauf der Koordinationsmassnahmen werde die Bevölkerung laufend informiert. Wie man den Menschen aus der Ukraine jetzt helfen kann, darüber informierten zudem auch die Mitarbeitenden von Rat & Tat, donnerstags, von 14 bis 17 und freitags, von 9 bis 12 Uhr. Das Büro befindet sich im Begegnungszentrum Trösch an der Hauptstrasse 42/Ecke Karussell. (red)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen