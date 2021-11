Kemmentaler Stimmberechtigte genehmigen einen Planungskredit

Kemmental Zu schnell vorgeprescht: Behörde muss bezüglich Schulraumerweiterung in Alterswilen nochmals über die Bücher Die Schule Alterswilen benötigt mehr Platz. Nur ist sich die Schulgemeinde uneins darüber, auf welchem Weg dies geschehen soll. Eine Gesamtplanung soll nun zeigen, ob ein Erweiterungsbau oder ein Abriss samt Neubau eines ganzen Gebäudetrakts vonnöten ist. Für die Planung haben die Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Schulversammlung einen Kredit über 220'000 Franken genehmigt. Emil Keller 18.11.2021, 16.50 Uhr

Die Stimmberechtigten genehmigen den Planungskredit über 220'000 Franken mit nur einer Gegenstimme. Bild: Emil Keller

Die Schulanlage in Alterswilen platzt aus allen Nähten. Anstatt der kantonalen Richtlinie von neun Quadratmetern stehen den Lehrpersonen pro Kind jeweils nur sechs Quadratmeter zum Unterrichten zur Verfügung. Neuer Schulraum muss deshalb her, vor allem weil die Prognosen für die nächsten Jahre einen weiteren Zuwachs an Primarschülerinnen und -schülern erwarten lässt.