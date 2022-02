Evangelische Kirchgemeinde Kemmental genehmigt das Budget 22

Kemmental Kirchgemeinde beschliesst gendergerechte Anpassung ihrer Gemeindeordnung – das lief an der Versammlung 20 Stimmberechtigte der Evangelischen Kirchgemeinde Kemmental genehmigten in der Kirche Hugelshofen ein ausgeglichenes Budget 2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 22 Prozent. Vier Fondsreglemente, die finanzielle Mittel definieren, fanden ebenso Zustimmung. Manuela Olgiati 24.02.2022, 11.46 Uhr

20 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger fanden sich zur Versammlung ein. Bild: Manuela Olgiati

Kirchenpräsident Hans Krüsi führt am Mittwochabend kompetent durch die Versammlung der evangelischen Kirchgemeinde in der Kirche Hugelshofen. Stefanie Meier, zuständig für Liegenschaften, hielt Rückschau auf die erfolgreichen Sanierungsarbeiten an der Aussenfassade der Kirche Alterswilen. Krüsi ergänzt, dass die Endabrechnung zwar noch nicht vorliege, wegen unvorhergesehener Arbeiten sei der bewilligte Kreditrahmen von 120’000 Franken aber leicht über diesem Wert.

Das Budget 2022, das Kirchenpfleger Hans Ludwig erläutert, weist bei einem Aufwand von 656’580 Franken und einem Ertrag von 657’618 Franken einen Gewinn von 1038 Franken aus. Das Budget sowie der unveränderte Steuerfuss von 22 Prozent heissen die 20 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig gut.

Gespräche mit der Schule für einen Wärmeverbund

An Investitionen ist in diesem Jahr ein Betrag von 70’000 Franken für eine neue Heizung im Pfarrhaus und Kirchgemeindehaus budgetiert. Die Kirchgemeinde plant, die Ölheizung durch eine umweltfreundliche Wärmepumpenheizung mit Tiefbohrung zu ersetzen. Allerdings werden weitere Abklärungen notwendig. Aus den Reihen der Kirchbürger kommt ein Votum, wonach man vor der Umsetzung erst mit der Schulgemeinde Kemmental das Gespräch suchen sollte, um mögliche Ressourcen in einem Wärmeverbund zu prüfen.

Unter Personelles informiert Kirchenpräsident Hans Krüsi, dass Revisor Thomas Flückiger bereits von seinem Amt zurückgetreten sei. Als Nachfolger und in Abwesenheit gewählt wird neu Mario Neuhaus als Revisor. Krüsi informiert auch, dass Claudia Reich die Kemmentaler Vertreterin in der evangelischen Synode sei.

Schliesslich genehmigen die Kirchbürger ebenso die überarbeiteten Fondsreglemente sowie die gendergerechten Anpassungen an der Gemeindeordnung der Evangelischen Kirchgemeinde Kemmental. Bei den Fonds handelt es sich um detaillierte Ausformulierungen über die finanziellen Mittel für die Jugendarbeit. Auch in der Seniorenarbeit stehen Gelder für besondere Bedürfnisse zur Verfügung. Zudem bestimmt Pfarrer Andreas Reich über ein «Pfarrkässeli» für hilfsbedürftige Menschen. Das vierte Reglement sagt mehr über den Gemeindeaufbau aus.