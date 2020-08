Kein Platz: Der Kanton Thurgau kann keine zusätzlichen Flüchtlinge aus den überfüllten Lager in Moria aufnehmen Die Lösung der Flüchtlingskrise sei eine internationale Aufgabe, sagt die Thurgauer Regierung. Kantonsrat Simon Vogel von den Grünen wünscht sich von der Regierung mehr Engagement in humanitären Fragen. Sebastian Keller 08.08.2020, 05.00 Uhr

Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos Ende Februar 2020. Bidl: Aggelos Barai / AP

Die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln sind überfüllt. Heillos. Beispiel Moria auf Lesbos: Rund 15000 Menschen harren laut ARD alleine in diesem Camp ihrer höchst ungewissen Zukunft, andere Medien sprechen von 20000 Menschen. Ausgelegt ist das Flüchtlingslager in der Ostägäis für nicht mal 3000 Menschen. Die Coronapandemie verschlimmert die Situation. Medien zeigen Bilder von überfüllten Zelten, Müllbergen, Schlangen, Schmutz. Die EU konnte sich – wegen Corona, aber nicht nur – bislang nicht zusammenraufen, die Krise an ihrer Aussengrenze zu lösen.