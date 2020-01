«Bischofszell ist kein Hotspot der Kriminalität», sagt der neue Polizeipostenchef Am Neujahrsapéro in Bischofszell begrüsste Stadtpräsident Thomas Weingart den neuen Polizeipostenchef Marc Halter. Barbara Hettich 02.01.2020, 17.15 Uhr

Polizeipostenchef Marc Halter und Stadtpräsident Thomas Weingart im Gespräch im Rathaussaal von Bischofszell. (Bild: Barbara Hettich)

Der erste Tag im neuen Jahr war wahrlich kein sonniger Tag. Mit einer eigenwilligen Interpretation von «Ain’t No Sunshine» verbreitete Gitarrist Tobias Engeler dennoch beste Stimmung am Neujahrsapéro im Bischofszeller Rathaussaal. «Herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt, in einem besonderen Jahrzehnt», begrüsste Stadtpräsident Thomas Weingart die vielen Gäste. Ein besonderes Jahrzehnt, weil die 20 Bestandteil von der Postleitzahl 9220 ist. «Wir sollten am 9.2.20 auf unsere Postleitzahl anstossen», sagte Weingart und munterte die Bischofszellerinnen und Bischofszeller auf, ihre Ideen einzubringen, in welchem Rahmen dies geschehen könnte.