Interview Kein Geld und keine Museumsleiterin mehr: Stiftungsratskollegen überredeten Hans Weber mit den Worten «Komm, das könntest doch du machen» – und er blieb 15 Jahre Hans Weber blickt zurück auf die 15 Jahre als Leiter des Schulmuseums Amriswil – und er sagt, wie es um die Finanzen der Stiftung steht. Manuel Nagel 06.10.2020, 17.30 Uhr

Hans Weber, nach 15 Jahren geben Sie die Leitung des Schulmuseums ab. Sind Sie amtsmüde oder wieso jetzt?

Als ich im Februar des letzten Jahres 80 wurde, dachte ich: «Das ist jetzt wieder eine Marke.» Es ist nicht selbstverständlich, morgen überhaupt noch handlungsfähig zu sein. Und das Schulmuseum ist mir unterdessen zu wichtig, als dass ich es in eine Situation bringen wollte, in der es plötzlich ohne Leitung dasteht.

Sie bleiben Präsident des Stiftungsrates. Als dieser haben Sie sich als Leiter selber kontrolliert.

Ja, das war sicher nicht die Umsetzung der reinen Lehre. Es ist dasselbe wie bei einem Verwaltungsrat und einem CEO einer Firma. Auch dort trennt man zwischen dem strategischen und operativen Bereich. Hier hat sich das einfach so ergeben. Aber das haben wir aktuell auch bei Stadler, wo Peter Spuhler nun auch wieder beide Posten innehat.

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie beim Schulmuseum Mühlbach gelandet sind?

Die Stiftung wurde 1999 gegründet und ich wurde ein Jahr später in den Stiftungsrat geholt. Den Kontakt stellte die damalige Bibliothekarin der Kantonsschule Romanshorn, an der ich Rektor war, her. Sie interessierte sich für das Museum, leistete Aufbauarbeit und wurde von der Stiftung als Museumsleiterin mit einem Pensum von rund 50 Prozent angestellt. Dann zeigte sich aber, die Stiftung kann das auf Dauer nicht tragen. Man bot ihr ein 20-Prozent-Pensum an.

Was sie aber nicht annahm.

Ja, das war keine Option für sie. So hatte die Stiftung im Sommer 2004 kein Geld und keine Museumsleiterin mehr. Dann wurde das im Stiftungsrat diskutiert, es baute sich Druck auf und alle meinten: «Komm, das könntest doch du machen.»

Weil Sie nichts kosteten?

Ja. Die anderen Stiftungsratsmitglieder arbeiteten auch alle ehrenamtlich. Das war gar nie ein Thema, dass man mir gesagt hätte, «wir könnten dich zu 20 Prozent anstellen».

Sie wurden 2004 als Rektor der Kanti pensioniert und fingen ein Jahr später hier an.

Ja, wobei ich schon unmittelbar nach der Pensionierung Führungen machte. Gleichzeitig wollte Dominik Joos das Präsidium der Stiftung abgeben. So kam ich zu diesen beiden Posten.

Welche Aufgaben mussten Sie als Leiter angehen?

Das Museumsteam war eine engagierte Gruppe, aber nicht sehr strukturiert. Wir machten noch eine Zeit lang so weiter, führten aber vor einigen Jahren das Ressortsystem mit einer Geschäftsleitung ein, bestehend aus der Museumsleitung und den sechs Chefs der Ressorts Sammlung, Vermittlung, Ausstellung, Forschung, Werbung und Kommunikation sowie Infrastruktur.

Hatte Sie das entlastet?

Zeitlich nur wenig, denn es kamen ja immer wieder neue Aufgaben hinzu.

Wie gross war Ihr Pensum?

Das schwankte. Manchmal war es mehr, im Durchschnitt betrug es jedoch etwa 50 Prozent.

Sie blieben nach der Kanti im schulischen Umfeld. Tat Ihnen das auch gut?

Ich denke schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach der Pensionierung einigermassen geistig fit bleibt, wenn man nur Fernsehen schaut. Natürlich kam mir auch mein Netzwerk zur Verwaltung und zur Regierung zugute. Das war wichtig.

Inwiefern profitierte das Schulmuseum davon?

Etwa bei Projekten, die wir mit dem kantonalen Amt für Volksschule realisieren konnten.

Wie ist die Unterstützung von der Stadt Amriswil und der Volksschulgemeinde?

Die Stadt gab uns zu Beginn ein Darlehen von 150000 Franken, das uns danach erlassen wurde. Zudem erhält das Museum jährlich 20000 Franken, die nächsten fünf Jahre sogar 35000. So können wir nun meine Nachfolgerin zu 40 Prozent anstellen.

Und von der Schule?

Mit der Schule haben wir einen Baurechtsvertrag, laut dem wir jährlich 12000 Franken bezahlen sollten. Auf unser Bitten hin unterstützt uns die Schule seit vielen Jahren mit dem gleichen Betrag. Für uns also ein Nullsummenspiel. Zudem zahlt sie uns die nächsten drei Jahre noch je 5000 Franken zur Finanzierung der Museumsleiterstelle.

Wie steht es denn um die Finanzen der Stiftung?

Wir sind mit Ausnahme eines kleineren privaten und zinslosen Darlehens schuldenfrei. Vor 15 Jahren hatten wir 430000 Franken Schulden. Die Stadt erliess uns 150000, den Rest bauten wir Schritt für Schritt ab. Auch in Zukunft gehen wir sehr haushälterisch mit unseren Mitteln um. Wir haben ein 174-jähriges Haus zu unterhalten, Mittel in die Digitalisierung zu stecken, neue Ausstellungen zu finanzieren. Trotz Ehrenämtern lässt sich das Museum nicht ohne Unterstützung der Öffentlichkeit betreiben und weiter entwickeln.