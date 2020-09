Kein Bedarf für Bedarfsabklärung: Warum die Stadt Weinfelden nicht mehr Kitaplätze schaffen will Stadtparlamentarier Claudio Votta stellte eine Einfache Anfrage zur Familienergänzenden Kinderbetreuung. Die Antwort des Stadtrats irritiert ihn. Sabrina Bächi 15.09.2020, 16.35 Uhr

In Weinfelden gibt es derzeit zwei Kitas. Eine weitere Bedarfsabklärung sei nicht nötig, meint die Stadt. Bild: Donato Caspari

Kitaplätze stärken die Wirtschaft. Davon ist Claudio Votta, SP-Parlamentsmitglied, überzeugt. Deshalb hat er sich mit dem Angebot der familienergänzenden Betreuung auseinandergesetzt und an den Stadtrat eine Einfache Anfrage gestellt.

In drei Punkten will er wissen, wie die Qualität der Kinderbetreuungen in den Einrichtungen überprüft wird, wie die Bedarfsabklärung zur Betreuung aussieht und welche Massnahmen für die familienergänzende Kinderbetreuung umgesetzt werden.



In der Antwort wird klar, dass die Stadt nicht verantwortlich ist für die Qualitätsüberprüfung der Kitas, auf die sich die Anfrage Vottas bezieht. Diese nimmt der Kanton wahr. Bezüglich der Bedarfsabklärung, ist die Stadt laut kantonalem Gesetz verpflichtet, eine Erhebung über das Angebot zu machen, schreibt Votta in seiner Anfrage.

Bedarf wird situativ abgeklärt

Hier heisst es in der Beantwortung: «Der Bedarf wird situativ, aufgrund der langjährigen Erfahrung, erhoben.» Das habe etwa zur Eröffnung der zweiten Kita in Weinfelden geführt. Das Gesetz sehe jedoch nicht vor, dass Erhebungen zu wiederholen sind. «Das hat mich sehr überrascht», sagt Votta auf Anfrage.

Er frage sich, ob das Bedürfnis nach weiteren Kitaplätzen nicht grösser sei. «Ich finde, unter Berücksichtigung, dass die Stadt immer weiter wächst, ist das zu überprüfen.» Er fände es schade, dass die Stadt hier keine Strategie entwickeln wolle und das Thema nicht forciere.

Claudio Votta, SP Bild: PD

«Ich werde auf jeden Fall an diesem Thema dranbleiben und wohl auch das Gespräch mit der zuständigen Stadträtin Veronika Bieler-Hotz suchen»

Wie es mit den Antworten zu seiner Einfachen Anfrage im Parlament weiter geht, sei für ihn derzeit aber noch offen.