Bischof von Arabien: Der Thurgauer Paul Hinder tritt zurück

Katholische Kirche Endlich Nachfolger gefunden: Thurgauer tritt als Bischof von Arabien zurück Seit fast 20 Jahren ist der Bussnanger Paul Hinder als christliches Oberhaupt in Arabien tätig. Nun entlässt ihn der Papst aus seinem Dienst - fünf Jahre später als geplant. Judith Schönenberger 03.05.2022, 12.00 Uhr

Bild: John E. John

Mit 61 Jahren - wenn andere schon an die Pension denken - wurde Paul Hinder Bischof von Arabien. Nun geht der mittlerweile 80-jährige Kapuzinerpriester in den Ruhestand. Bereits vor fünf Jahren bot der gebürtige Lanterswiler dem Papst seinen Rücktritt an - aus Altersgründen. Doch erst jetzt konnte dieser einen Nachfolger für ihn finden.

Seine Stelle als apostolischer Vikar für das südliche und nördliche Arabien trat Paul Hinder 2003 an. Damit ist er für rund 3,5 Millionen Christen im Jemen, Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten zuständig. Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind Gastarbeiter aus Asien. Kein leichter Job, doch Paul Hinder machte sich einen Namen als Brückenbauer zwischen dem Christentum und dem Islam. So sprach er sich etwa 2009 öffentlich gegen das Minarettverbot aus. Seine Erfahrungen mit dem Islam hielt er ausserdem in einem Buch fest.

Von Lanterswil nach Abu Dhabi

Aufgewachsen ist Paul Hinder mit drei älteren Brüdern im Weiler Niederhof, der zur Gemeinde Bussnang gehört. «Mein Vater hat abgesehen von einer Pilgerreise nach Rom in seinen jungen Jahren das Land nie verlassen. Ich selbst hätte in meiner Kindheit nie gedacht, dass meine zukünftigen Aufgaben mich einmal in alle Welt führen würden – und schliesslich nach Abu Dhabi», sagte Hinder Anfang April im Onlinemagazin «kath.ch». Als Bub war er Ministrant in der Pfarrkirche Bussnang, wo er nach seiner Priesterweihe auch seine erste Messe als Pfarrer feierte. Heute führt die nach ihm benannte «Bischof-Paul-Stäge» durch einen Rebberg zur Kirche.

Paul Hinder verliess den Thurgau als 13-Jähriger, um das Kollegium Appenzell zu besuchen. Nach der Matura studierte er in Solothurn und Fribourg, arbeitete dann unter anderem als Seelsorger und später als Vorsteher der Schweizer Kapuziner. Schliesslich ernannte ihn Papst Johannes Paul II. 2003 zum Bischof von Arabien. In dieser Funktion habe er viel Fingerspitzengefühl gebraucht, Christen sind auf der arabischen Halbinsel eine Minderheit. In Saudi-Arabien ist die Ausübung der Religion sogar ganz verboten.

Nach fünf Jahren steht nun ein Nachfolger für Paul Hinder fest, es ist der 63-jährige Mailänder Paolo Martinelli. Diesen muss Hinder noch einarbeiten. Wann genau er danach in die Schweiz zurückkehrt, ist noch nicht klar. Doch der Lanterswiler freut sich bereits auf seinen Ruhestand: «Für mich selbst erhoffe ich nach vielen Jahrzehnten intensiver Tätigkeit etwas mehr Ruhe.»