«Katastrophe», «Desaster»: Paukenschlag bei den Kreuzlinger Katholiken – die polnischen Patres werden zurückgerufen Ein Richtungsstreit zwischen Bischof Felix Gmür und den polnischen Redemptoristen kostet Kreuzlingen seine Pater. Judith Schuck 29.11.2019, 04.30 Uhr

2017 waren die beiden polnischen Patres Jan Walentek und Marek Kluk ins Priesterhaus Bernrain eingezogen. Reto Martin (04.04.2017)

Von einer «Katastrophe» und einem «Desaster» für die katholische Kirchgemeinde Kreuzlingen-Emmishofen war die Rede. Die Vorsteherschaft liess an der Versammlung am Mittwochabend eine Bombe platzen: Die Redemptoristen Patres werden Kreuzlingen am 31. Juli 2020 verlassen. Ihr polnischer Provinzial ruft sie zurück.