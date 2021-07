Kantonsschule Sofas und bunte Sitzkissen: Die Kanti Kreuzlingen erhält ihre Bibliothek zurück und macht daraus eine Piazza – aber der Traum-Raum sucht noch einen Namen Die Kantonsschule Kreuzlingen hat die ehemalige Bibliothek zum Aufenthaltsraum umgewidmet. Nachdem die Pädagogische Hochschule Thurgau ihren Neubau bezogen hat, kann die Mittelschule den Ort wieder nutzen. Inka Grabowsky 09.07.2021, 16.09 Uhr

Rektor Marcello Indino zeigt den Lounge-Bereich der alten Bibliothek. Bild: Inka Grabowsky

«Wow», «Mega», «So schön»: Am letzten Schultag vor den Ferien besichtigten Kantischülerinnen und -schüler, wo sie im kommenden Schuljahr in ihren Freistunden lernen und entspannen können. Der 2MA, die Rektor Marcello Indino als erste von 13 Klassen durch die Räume führt, gefällt der Ort. Wer die Treppe zur alten Bibliothek hochsteigt, betritt die sogenannte Piazza, eine Lounge mit Sofas und bunten Sitzkissen.

«Hier kann man einfach Pause machen und sich mit Kollegen unterhalten», erklärt der Lehrer den Schülern. «Im nächsten Abschnitt ist dann Platz für das Treffen von Arbeitsgruppen, dort geht es also schon konzentrierter zu. Ganz hinten an den Einzelarbeitsplätzen sollte dann wirklich Ruhe herrschen.» Die Arbeitsinseln sind mit schallabsorbierenden Wänden voneinander getrennt. Unterhalb des Schülerbereichs sind ebenfalls Räume neu eingerichtet worden. Es gibt nun eine «Werkaula», einen kleinen Saal, in dem mit wenigen Handgriffen aus Podesten eine Bühne gebaut werden kann. Dahinter schliesst sich ein Besprechungszimmer an, in dem auch Nachhilfestunden gegeben werden könnten.

Rektor Marcello Indino zeigt die sogenannte Werkaula. Bild: Inka Grabowsky

450 Quadratmeter Platz

Möglich geworden war die Umgestaltung der Räume, weil die Kanti seit einiger Zeit gemeinsam mit PMS und Pädagogischer Hochschule die Campus-Bibliothek nutzt. Zwischenzeitlich hatte die PHTG den Platz gebraucht, bis ihr neues Gebäude bezugsbereit war. Nun aber konnten die Kantischüler den Ort wieder in Besitz nehmen.

Das Budget für die Umgestaltung zu bekommen, sei gar nicht so schwierig gewesen, erzählt Indino.

«Wir haben bestehende Möbel genutzt und punktuell ergänzt. Aber alle Entscheidungsträger davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, Jugendlichen 450 Quadratmeter Raum zum eigenverantwortlichen Lernen zur Verfügung zu stellen, das war nicht immer einfach.»

Bücher gibt es in der alten Bibliothek keine mehr. Alle Arbeitsmittel müssen die Lernwilligen selbst mitbringen. Auch deshalb braucht der Raum keine Aufsicht. Auch deshalb sind Essen und Trinken erlaubt. «Alte Bibliothek» ist bisher nur der Arbeitstitel des langen Raums. Die Schule hat unter den Schülern einen Wettbewerb lanciert, um einen neuen Namen zu finden. Fünfzig Franken Belohnung sind ausgesetzt.