Wirtschaftswoche der Kantonsschule Romanshorn mit der IHK Thurgau

Kantonsschule Akustikproduzenten finden kritisches Gehör Vier fiktive Firmen kämpften um die Gunst von Investoren. Dies war der Abschluss der Wirtschaftswoche der Kantonsschule Romanshorn. Christof Lampart 25.04.2022, 04.40 Uhr

Die jungen Geschäftsleute konnten eine gewisse Nervosität während ihrer ersten Generalversammlung nicht verhehlen, hatten gleichzeitig aber auch grossen Spass bei der Präsentation. Bild: Christof Lampart

Letzte Woche entwarfen 63 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Romanshorn bei der Bernina in Steckborn, der Mowag in Kreuzlingen und der Arbonia in Arbon fiktive Produkte, Business- und Marketingpläne und durchlebten an fünf Tagen fünf Geschäftsjahre. Dieser Crashkurs in Sachen Unternehmensführung, bei denen ihnen versierte Kursleiterinnen und Kursleiter zur Seite standen, forderte die jungen Leute sichtlich, was auch bei der abschliessenden Generalversammlung am Freitagnachmittag deutlich wurde. Denn auf einmal wurde es im Versammlungsraum der Arbonia AG unruhig. Dort, wo bis vor wenigen Minuten noch zielgerichtetes Treiben herrschte, kehrte auf einmal so etwas wie ein Lampenfieber ein. Sitzt der Anzug, ist die Präsentation wirklich fertig, läuft der Image-Clip wie gewünscht? Schliesslich war es wohl für alle Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler die erste Generalversammlung, bei der sie selbst Rechenschaft über ihr wirtschaftliches Tun ablegen mussten.

Im Kreuzfeuer der Investoren

Dann es ist zumindest gut, wenn der äussere Eindruck stimmt, wenn schon nicht die Zahlen befriedigen. Denn das, was die Geschäftsleitung als «vielversprechendes Erfolgsmodell» taxiert, bewerten Investoren zuweilen durchaus anders. Das werden die Verantwortlichen der Akustikgerätefirmen «Muwa U4-Subsound», «U4-Subsound», «Lethea» und «Lionbass» an diesem Nachmittag noch einige Male zu spüren bekommen. Da kann man noch so stolz aufs ökologische Handeln und die hohen Mitarbeiterlöhne sein, die Geldgeber, das wird im zweistündigen Rollenspiel-Finales deutlich, hegen mitunter komplett andere Pläne mit der Firma. Da kann der CEO noch so sehr betonen, dass «wir nur eine Erde haben, die es sich lohnt zu schützen». Wenn ein wesentlicher Investor zum Schluss kommt, dass vieles vom Gesagten nur «warme Luft» sei, dann muss jede und jeder im Firmenvorstand erst einmal leer schlucken – Rollenspiel hin oder her.

Die Präsentation fand in den Räumlichkeiten der Arbonia in Arbon statt. Bild: Christof Lampart

Mit der Wirtschaftswoche führte die Industrie- und Handelskammer Thurgau (IHK) in Zusammenarbeit mit der Initiantin «Wirtschaftsbildung» eine jahrelange Erfolgsgeschichte weiter, die, wegen Corona, zwei Jahre pausierte, dieses Jahr aber ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert. Ziel der Wirtschaftswochen ist es, dass jeder junge Mensch sich mindestens einmal während der Schulkarriere aktiv und praxisnah mit betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzt. «Die Schülerinnen und Schüler waren mit Begeisterung bei der Sache, zumal wir zum ersten Mal komplett mit digitalisierten Unterlagen gearbeitet haben, was den jungen Menschen sicherlich sehr entgegengekommen ist», sagte Carina Obrecht, die bei der IHK-Thurgau für die Wirtschaftswochen verantwortlich ist, und zog zufrieden Bilanz.