Kampfwahl um vakanten Stadtratssitz in Bischofszell: Die SVP setzt auf Matthias Fröhlich Der 56-jährige Landwirt macht der CVP respektive deren Bewerberin, Susanne Scheiwiler-Noser, den Sitz streitig. Frei geworden ist dieser durch den Rücktritt von Nina Rodel (CVP). Der Vorstand der SVP hat einstimmig eine provisorische Nomination vorgenommen. Georg Stelzner 12.07.2020, 16.30 Uhr

Bürgersaal im Rathaus: Ort der Stadtratssitzungen. Reto Martin

Bekannt ist die Bereitschaft Matthias Fröhlichs, für den Stadtrat zu kandidieren, schon seit Monaten. Nun hat der Vorstand der SVP einstimmig eine provisorische Nomination vorgenommen und Fröhlich zur Wahl empfohlen. Als selbständiger Arbeitgeber könne Fröhlich die notwendige Weitsicht und unternehmerisches Gedankengut in den Stadtrat einbringen, unterstreicht die SVP.

Der 56-jährige Landwirt macht damit der CVP respektive deren Bewerberin, Susanne Scheiwiler-Noser, den Sitz streitig. Frei geworden ist dieser durch den Rücktritt von Nina Rodel (CVP). Man sei sich einig, dass die SVP als wählerstärkste Ortspartei Anrecht auf zwei Sitze in der Exekutive habe, argumentiert die SVP. Die offizielle Nomination Fröhlichs soll an der neu auf 11. August anberaumten Jahresversammlung bei Eugen und Brigitt Schmid in der Rehalp erfolgen.

Erster Wahlgang am 23. August

Der erste Wahlgang findet am Sonntag, 23. August, statt. Die SVP sieht darin insofern ein Problem, als die Zeit ihrer Meinung nach zu knapp sei, um wie sonst üblich eine reguläre Nominationsversammlung durchzuführen. Der Vorstand beklagt auch, dass ein Grossteil des Wahlkampfs durch den neu angesetzten Wahltermin in die Sommerferien falle. Eine Kombination mit den Abstimmungen vom 27. September hätte die SVP bevorzugt, «weil diese Option für den Wahlkampf attraktiver und für die Stadt kostengünstiger gewesen wäre».

An der ersten Vorstandssitzung nach den Lockerungen ging es für die SVP auch darum, zu entscheiden, was dringend und möglich ist oder was vielleicht sogar abgesagt werden muss. So hat der Vorstand entschieden, die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Ortspartei auf nächstes Jahr zu verschieben. Der neu aufgegleiste Anlass soll nun Ende August 2021 stattfinden. Der Vorstand ist der Ansicht, dass unter den heutigen Umständen und Auflagen kein unbeschwertes, frohes Fest möglich wäre.