Kampfwahl um den Richterstuhl: Eine parteilose Frau und ein SVP-Mann buhlen um die Gunst der Bürger Am 13. Juni wählen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Bezirks Weinfelden eine neue Berufsrichterin oder einen Berufsrichter für das Bezirksgericht. Zur Wahl stellen sich Martina Notargiacomo, die von der GLP portiert wird, und Urs Weber, der von seiner eigenen Partei, der SVP, unterstützt wird. Sabrina Bächi 12.04.2021, 11.46 Uhr

In diesen Gerichtssaal wollen die beiden Kandidaten: der Saal im Weinfelder Rathaus. Bild: Mario Testa

Am 13. Juni haben die Wählerinnen und Wähler im Bezirk Weinfelden die Qual der Wahl. Oder wie man es parteipolitisch ausdrückt: «Es ist immer gut, wenn der Wähler eine Auswahl hat.» So zumindest sieht es Andreas Zuber, Präsident der SVP-Bezirkspartei. Denn hiesige SVP hat bereits Anfang Jahr verkündet, dass sie einen Nachfolger für das Bezirksgericht haben. Da SVP-Mann Pascal Schmid seinen Rücktritt erklärt hat und Claudia Spring seinen Posten als Leiterin des Gerichts übernimmt, gibt es eine Vakanz bei den Bezirksrichtern.

«Wir als SVP wollen ganz klar unseren Sitz verteidigen», sagt Zuber. Man sei in der glücklichen Lage, dafür einen geeigneten Kandidaten zu präsentieren. «Mit Urs Weber haben wir ein Mitglied, dass praktische Erfahrungen mitbringt und sowohl im Bereich Zivil- wie auch Strafgesetz gearbeitet hat», sagt der Präsident. Weber habe sich selbst bei der Parteileitung gemeldet, weil ihn die Stelle im Bezirksgericht reize, sagt Zuber.

Die Portierung einer Kandidatin durch die Grünliberalen verwundert Zuber indes nicht. «Bei so einem Amt ist es klar, dass Gegenkandidaten gibt», sagt er. Man sei jedoch davon überzeugt, mit Urs Weber einen Kandidaten zu haben. «Wir sind sehr zuversichtlich», sagt er.

Die Wahl als grosse Chance

Urs Weber ist kein Weinfelder. Ab 2022 will er jedoch einer sein. Dann zügelt er, auch ohne Wahlgewinn mit seiner Familie, in die heimliche Hauptstadt an der Thur. «Meine Frau und ich haben schon länger nach einer schönen Bleibe gesucht und sie dann in Weinfelden gefunden. Wir haben uns schon vor einem Jahr dazu entschieden, nach Weinfelden zu ziehen», sagt Urs Weber. Er sieht die mögliche Wahl zum Richter des Bezirksgerichts Weinfelden als grosse Chance.

«Ich habe im Verlauf meiner Tätigkeit beim Bezirksgericht Frauenfeld und als Anwalt gemerkt, dass mir die Arbeit am Bezirksgericht sehr gut gefällt», sagt der 31-jährige Rechtsanwalt. Er ist davon überzeugt, dass ihn seine fachlichen Kompetenzen – gerade im Familienrecht – und seine umgängliche Art für die Arbeit als Richter zugutekommen.

«Ich kann rasch Kontakt zu meinem Gegenüber aufbauen, behalte auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf und habe eine natürliche Autorität», sagt er. Zur Jurisprudenz kam Weber über das Grenzwachtkorps. Der Frauenfelder ist nicht nur Anwalt, sondern auch ausgebildeter Grenzwächter. In Zuge dieser Ausbildung habe er auch erste Kontakte mit den Rechtswissenschaften, vor allem dem Strafrecht, gehabt. «Man sagt ja oft, das Recht sei eine trockene Materie. Das habe ich nie so empfunden.»

Weber ist seit Jahren Mitglied der SVP. Als störend für den Richterberuf, empfindet er dies jedoch nicht, im Gegenteil. Es sei für die Wähler so einfacher, seine politische Gesinnung einzuordnen. «Am Ende hat die Parteizugehörigkeit jedoch keinen Einfluss auf die Rechtssprechung», betont er. Die Werte seiner Partei wolle er aber als bürgernaher, konsequenter und fairer Richter umsetzen. «Ich bin der Meinung, es ist sehr wichtig, dass man alle Personen vor Gericht fair behandelt», sagt Urs Weber.

Wahl als neue Herausforderung

Urs Weber tritt bei den Wahlen gegen Martina Notargiacomo an. Die gebürtige Weinfelderin ist parteilos, wird aber von der Grünliberalen Bezirkspartei portiert. «Ich will keiner Partei beitreten, weil ich finde, eine Richterin sollte eben unabhängig sein», sagt Martina Notargiacomo. Damit sie dennoch Unterstützung im Wahlkampf hat, habe sie sich überlegt, welche Partei am besten zu ihr passen würde.

Werte wie Gleichstellung, die Förderung von Bildung und Nachhaltigkeit liegen auch ihr sehr nahe, sie könne sich deshalb gut mit der GLP identifizieren. «Die GLP ist natürlich sehr froh, dass wir auch eine Kandidatin für die Wahlen präsentieren können», sagt Jorim Schäfer, Präsident der Bezirkspartei. Man setze sich immer zum Ziel, den Bürgern eine Auswahl anzubieten. In den eigenen Reihen konnte die Partei jedoch keine passende Person finden. «Umso glücklicher sind wir, dass sie Martina Notargiacomo bei uns gemeldet hat und wir unterstützen sie natürlich sehr gern, auch wenn sie parteilos bleibt», sagt Schäfer.

Zudem sei es nicht zwingend, dass die Vakanz mit einer Person aus der SVP besetzt werden müsse – auch wenn diese durch den Rücktritt von SVP-Mann Pascal Schmid entstand.

Derzeit arbeitet Notargiacomo als Staatsanwältin in Frauenfeld. Wohnhaft ist sie in Winterthur, einen Umzug in ihre alte Heimat sei jedoch kein Problem. Die Motivation, weshalb sie nun in ihren Heimatbezirk zurückkehren will, sei die Herausforderung. «Nach elf Jahren Tätigkeit als Staatsanwältin will ich aus der Komfortzone raus und etwas Neues wagen», sagt sie.

Als Person sei sie engagiert, liberal und schätze den Menschen mit all seinen Facetten. «Ich sehe mich in der Lage, mich gut in fremde Lebenssituationen hineinzuversetzen. Das erachte ich als zentral für die Arbeit als Richterin.» Führungserfahrung bringt die zweifache Mutter aus dem Militär mit. Dort fungiert sie im Grad eines Oberstleutnant als Präsidentin des Militärgerichts 2. «Ich kenne also auch die Seite als Richterin», sagt sie. Diese Erfahrung habe ihr auch vor Augen geführt, dass ihr die neutrale Position der Richterin mehr entspreche als die einseitigere Parteirolle als Anklägerin.

Das Bezirksgericht reize sie deshalb, weil sie darauf bedacht sei, wenn immer möglich eine Einigung zwischen den Parteien zu finden. «Das ist am Bezirksgericht öfters der Fall und ist nachhaltiger», sagt Notargiacomo. Zudem nennt auch sie das Familienrecht als Rechtsbereich, der ihr sehr zusagen würde. «Alles in allem bin ich überzeugt, dass ich durch meine vielfältige berufliche Erfahrung und durch meine offene und konsensfähige Art das nötige Rüstzeug für das Richteramt beim Bezirksgericht mitbringe», sagt Martina Notargiacomo.